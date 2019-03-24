Haydut ABD, Venezuela'nın 30 milyar dolarını çaldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz günlerde ülkesinin ilaç almak için kullanacağı 5 milyar dolarının yaptırımlar tarafından rehin kaldığını açıkladı.

Açıklamanın ardından VTV kanalına konuşan Venezuela Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, ABD'nin Venezuela'ya ait milyarlarca doları yaptırımlar yoluyla kaba tabirle ''cebeindirme'' peşinde olduğunu söyledi.

Rodriguez, ''ABD, Venezuela'nın farklı banklarda bulunan varlıklarını çalmaya çalışıyor. Bu paralara ABD Devlet Başkanı Trump yönetiminin talebi ile el konuyor. ABD'nin bu yolla ülkemizden son birkaç ay içinde çaldığı para yaklaşık 30 milyar dolar.'' dedi.

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan Maduro, Washington yönetimini Venezuela’dan çalmakla suçladı. Maduro, Venezuela’da ilaç üretimi ve hastane, gibi hizmetlerin halka ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtyaçların temini için tahsis edilen 5 milyar doların rehin alındığını açıklamıştı.

''İşgal etmek istiyorlar''

Maduro, Twitter hesabından ABD ve desteklediği Juan Guaido önderliğindeki muhalefet ile ilgili, ''Kimse kendini kandırmasın. ABD ve desteklediği Venezueal muhalefeti ülkeye yardım etmek istemiyor. Aksine doğal kaynaklarımı ele geçirmek istiyorlar. Anavatanımızı işgal etmek ve burada hükmetmek için bir petrol savaşı istiyorlar. Ama başarısız olacaklar" açıklamasında bulundu.

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