Haydut ABD ülkeyi ne hale getirdi! Şimdi de Merkez Bankası başkanı kaçtı

Libya Merkez Bankası Başkanı Sadiq al-Kabir'in "can güvenliği endişesi" nedeniyle ülkeyi terk etti. Başkan al-Kabir, kendisinin ve diğer üst düzey banka çalışanlarının "silahlı milislerin olası saldırılarından canlarını korumak" için ülkeden ayrıldıklarını söyledi. Finacial Times'a konuşan al-Kabir, "Milisler banka çalışanlarını tehdit ediyor, korkutuyor ve bazen işe gitmelerini engellemek için çocuklarını ve akrabalarını kaçırıyor." dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir Merkez Bankası çalışanı Libya'daki gruplarca kaçırılmış, bankanın faaliyetlerini durdurması ve yapılan çağrılan sonucunda kaçırılan kişi serbest kalmıştı.

Libya'daki BM Destek Misyonu, bu hafta başında tek taraflı kararların askıya alınması, petrol sahaları üzerindeki mücbir sebeplerin kaldırılması, gerginliğin ve güç kullanımının durdurulması ve Merkez Bankası çalışanlarının korunması çağrısında bulunmuştu.

Libya Merkez Bankası'nın kontrolüne ilişkin kriz yeni değil. BM tarafından tanınan ve Türkiye'nin de desteklediği Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti'yle, Rusya ve BAE tarafından desteklenen Tobruk'taki Hafter'e bağlı hükümet, Libya Merkez Bankası'nın kontrolü için mücadele veriyor.

Libya'da milyarlarca dolarlık kazanç getiren petrol gelirleri Libya Merkez Bankası tarafından yönetiliyor.