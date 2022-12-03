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Siyaset Haydi Türkiye sizi bekliyor! Muhalefete 'ekonominin dev isimleri' için müthiş öneri
Siyaset

Haydi Türkiye sizi bekliyor! Muhalefete 'ekonominin dev isimleri' için müthiş öneri

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "McKinsey-Jeremy.. Ekonominin dev isimlerini, CHP’li belediyelerde test etsek!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-12-03 10:40:00 -
Haydi Türkiye sizi bekliyor! Muhalefete 'ekonominin dev isimleri' için müthiş öneri

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi hamlesinin CHP'li belediyelerde test edilmesini önerdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Suriyeli sığınmacıları, sadece can güvenlikleri tehdit altında olmaksızın yaşamak için geldikleri Türkiye’den kovma söylemini yüksek sesle dillendirilmeye devam edilirken..

İlginçtir; bu topraklarda yaşamak için değil, bu topraklara hükmetmek için bir başka yabancı Jeremy Rifkin, aynı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başdanışman atanıyor..

Yaşamak için gelen yabancı kovulmaya çalışılıyor..

Hükmetmeye bir yabancı seçiliyor..

Bu çelişkili karar, siyasi arenada tartışılıyor..

Aslında tartışılmıyor..

O mahallede, büyük bir övgü ile karşılanmış alkış üstüne alkış tutuluyor..

Mahalle dediysem, CHP mahallesinde.

Yoksa..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

Adın soyadın

Ekonominiz iyi sanırım neyi eleştireceğinizi şaşırdınız

GENÇTÜRK

Bu altının ortak noktası nedir? Mesela mezhep ortaklığı mı yoksa etni site ortaklığı mı? Yoksa ülkeyi elbirliği ile nasıl biran önce yıkabiliriz ortaklığı mı? Bence buna büyük TÜRK MİLLETİ karar versin.
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