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Haydi maya çalmaya

Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali başlıyor.

25 Haziran 2019 Salı 16:11
Haydi maya çalmaya

Sivrihisar Belediyesi Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali başlıyor.


26 Haziran Çarşamba Sivrihisar Korteji ile startı verilecek olan Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali yine adından söz ettirecek. Saat 14.00’de başlayacak olan kortej, Nasreddin Hocanın doğup büyüğü evine ziyaret ve göle maya çalma ile devam edecek.


Kortejin bir ayağıda her yıl olduğu gibi 27 Haziran Perşembe günü Eskişehir’de gerçekleştirilecek. Eskişehir Korteji Saat 14:30’daSivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün Atatürk Anıtına Çelenk koymasıyla başlayacak. Korteje katılacak olan halk dansları Toplulukları Eskişehir Valisi Sayın Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret edecek. Ziyaretlerin ardından Kortej yürüyüşü Valilik Meydanından başlayarak, Hamamyolu, İl Sağlık Müdürlüğü, Adalar Migros önünden devam ederek Espark önünde son bulacak.


Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Dünyanın Merkezi olan Sivrihisarımızda Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalimizin startını veriyoruz. Sivrihisarımızın adını yine dünyaya duyuracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mayasını tutturduğumuz kültür ve sanat festivalimize herkesi davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:11
  1. sanat
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