Haydi Kahveci! Açıkla o isimleri de bilelim...

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "Bizim medyadan evlere şenlik ekonomi yorumları!" başlıklı bugünkü yazısında Karar gazetesinde ekonomi yorumculuğu yapan İbrahim Kahveci’nin ekonomi ile ilgili spekülatif yorumlarına tepki gösterdi.

"Kim olduğunu açıkla"

Karahasanoğlu, Kahve’ci’nin ekonomiyi eleştirdiği yazısında iddia ettiği "İşini bitirdiği halde parasını devletten alamayan, ortaklarından bir kardeş kalp krizinden ölen ve diğer kardeşi de ağır hastalığa yakanlanan" şirketin ve sahiplerinin kim olduğunu açıklamasını istedi.

İşte Karahasanoğlu’nun o yazısı;

Ne diyorlardı?

“Bu cari açıkla, ne bekliyordunuz kardeşim.. Dolar tabii ki 7 TL olacak..”

Ne diyorlardı?

“Amma da safsınız.. OHAL ilan edilmiş bir ülkede, dövizin yerinde saymasını mı bekliyorsunuz?”

Ne diyorlardı?

“Bütçe açığına bakın, TL’nin değerindeki inişin gerekçesini anlayın!”

Ne diyorlardı?

“Bir ülke, ihracatı ile ithalatını karşılayamıyorsa, her türlü ekonomik operasyona açık demektir.. Dövizin değer artışı, ekonomik verilerin tabii sonucudur.”

O gün de biz itiraz ediyorduk ama..

“Dolardaki değer artışının sebebi, cari açık ise.. Bu cari açık 15 yıldır var.. 15 yıldır cari açık rakamları, dövizde fırlamaya sebep olmadı da, niçin şimdi oldu”diyorduk..

Cevap alamıyorduk..

“OHAL 2018 Mayıs’ında ilan edilmedi ki? 15 Temmuz 2016’nın haftasında OHAL ilan edildi. Ama iki sene, OHAL’in ekonomide olumsuz bir sonucunu görmemiş iken.. Tam da 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ekonomide bazı oyunlar tezgahlanıyorsa, sebebi OHAL olamaz” diyorduk..

Dinletemiyorduk..

“Bütçe açığı ile ilgi sorun, Türkiye’de ilk defa yaşanmıyor ki? Eski yıllara göre, bütçe açığında çok daha iyi durumda iken, niye dün değil de, bugün dövizde bu değişiklik yaşanıyor? Kaldı ki, parasının değerinde artış olan ABD’nin bütçe açığı, Türkiye ile kıyaslanmayacak kadar fazla.. Nasıl oluyor da, bütçe açığı bizden kat kat fazla olan ABD’nin parasının değeri yükseliyor, bütçe açığı daha az olan Türkiye’nin TL’sinin değeri azalıyor?.. Bir izah etseniz ya” diyorduk..

İzah alamıyorduk..

“İthalat ile ihracat arasındaki farklılık, Türkiye’nin bugünkü, dünkü sorunu değil.. AK Parti döneminin sorunu da değil. Onlarca yıldır, bu sorun devam ediyor.. Ama AK Parti’nin ilk yıllarında, bu sorun varlığını sürdürmesine rağmen, dövizde değer artışı, enflasyon oranında bile gerçekleşmedi.. Şimdiki artışın tek sebebi olabilir, o da siyasi operasyondur!” diyorduk..

Karşılık alamıyorduk..

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Şimdi geldik..

Cari açıkta..

OHAL’de..

Bütçe açığında..

İhracatın ithalatı karşılama oranındaki olumlu değişikliklere rağmen..

(Cari açık, aylık ortalama 5 milyar dolardan, Eylül ayında 1.9 milyar dolara indi.. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 88.4’e çıktı.)

TL değerinde ciddi bir değer artışı yaşanmaması bir yana..

Bir de, dövizdeki operasyonu düne kadar ekonomik verilerle izah etmeye kalkışanların, bugünkü tabloyu akla ziyan açıklamalarla geçiştirmeleriyle karşı karşıyayız.

Somut örnek mi?

Karşı mahalleyi ciddiye almaya gerek yok..

Bizim mahalleden örnek verelim..

Bizim mahalleden yayın yapıyormuş gibi yapanlardan..

Karar gazetesinden..

Karar gazetesinin İbrahim Kahveci isimli çok bilmiş ekonomi uzmanından..

Neler demiş, birlikte okuyalım..

Ama önce başlık: “Bütçe fazlası uğruna”

Başlık size bir fikir veriyor değil mi?..

“Bütçe fazlası vermek için bir şeyler yapıyorsunuz ama.. Durumu kurtaramazsınız. Biz yine sizi mahkum edeceğiz. Yine suçlu ilan edeceğiz”kötüniyetli bakış açısını, başlıkta yakaladınız değil mi?

Yakalayanların kanaatleri pekişmesi için..

“Siz de çok kötüsünüz yani!” diye çekincesini dillendireceklerin konuyu anlaması için yazıdan aktarımlarımızı yapalım:

“Aslında seçimlerin (...)

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