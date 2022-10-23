Haydi kabul et, helalleşelim Kemal bey!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Bu ülkedeki başörtü yasağının faili kim?

Uzaylılar değil, herhalde..

CHP ve CHP zihniyetli bürokratlar. Hatta askeri bürokratlar..

CHP zihniyetli yargı mensupları..

Anayasa Mahkemesi kararları da, Danıştay kararları da..

CHP’nin başörtü yasağı kaldırılmak istendiğinde açtığı davalar da..

Televizyonlarda yaptıkları konuşmalar, gazetelere verdikleri demeçler de bunu ispatlıyor..

Ama başörtü AK Parti tarafından serbest bırakılınca..

Bükemediği eli öpme aşamasına gelen CHP..

“Başörtü yasağını biz kaldırdık” söylemi ile, durumu kendi lehine çevirmeye çalıştı.

Çalışsın, sorun yok..

Partiye başörtülü bayanları almaya başladılar..

Alsınlar. İtiraz yok..

Henüz başörtülü bir vekilleri yok ama..

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