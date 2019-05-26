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Haydi, hanımlar mutfağa! Bu tarifi denemeye değer

Görüntüsüyle sevdiklerinizin yüzünü güldürecek tadıyla adınızdan sıkça söz edilmesine vesile olacak şahane bir tarif için hazır mısınız?

26 Mayıs 2019 Pazar 13:28
Haydi, hanımlar mutfağa! Bu tarifi denemeye değer

Ülkemizde çay tiryakileriyle kahve tiryakileri ikiye ayrılır. Çayın yerine hiçbir şey koyamayanlar, kahveye de 'hayır' demezler. Sadece öncelikleri buram buram bir bardak tavşan kanı çaydır. Şimdi vereceğimiz tarif ise çay ve kahve tiryakilerini ortak bir noktada buluşturabilir. Çünkü bu leziz tarif hem çaya hem de kahveye çok yakışıyor.

Kahve çekirdeği kurabiye

Malzemeler:

  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 125 gram margarin
  • Yarım su bardağı nişasta
  • 2 tatlı kaşığı granül kahve
  • 2 tatlı kaşığı kakao
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı vanilya
  • 3,5 su bardağı un 

Öncelikle pudra şekeri ile yumurtayı güzelce çırpıyoruz.

Karışıma tereyağı, nişasta ve kakao ilave edilir.

2 tatlı kaşığı granül kahvenin içerisine 1 yemek kaşığı ılık su eklenip eritilir. Bu da karışıma ilave edilir.

Malzemeler şöyle bir karıştırıldıktan sonra kaseye kabartma tozu ve vanilya eklenir.

Ardından un yavaş yavaş eklenir.

Hamur yoğrulurken un son derece dikkatli bir şekilde ilave edilmeye devam eder.

Hamurdan parçalar koparılıp yağlı kağıt serili tepsiye dizilir.

Bir çöp şiş ya da bıçak yardımıyla kurabiyelerin üzerine çizik atılır.

Hazırlanan kurabiyeler 180 derecelik fırına sürülür.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 13:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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