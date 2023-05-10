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Siyaset Haydi Hakan Haydi Ekrem Haydi Fetullah! Bu klip başka klip
Siyaset

Haydi Hakan Haydi Ekrem Haydi Fetullah! Bu klip başka klip

Yeniakit Publisher
2023-05-10 20:23:00 - 2023-05-10 20:31:11

Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun 'Haydi' başlıklı reklam filmi alıntılanarak CHP'nin FETÖ ile ilişkisini gözler önüne seren bir video paylaşıldı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Türkiye 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın yarışacağı seçim öncesi siyasiler mitinglerini devam ettirirken sosyal medyada paylaşılan bazı videolar da gündem oluyor.

Son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçime ilişkin paylaştığı 'Haydi' başlıklı reklam filmi üzerinde yapılan montajda, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen kullanılarak, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ilişkisine göndermede bulunuldu.

FETÖ'ye yönelik operasyonların devam ettiği süreçte örgütün bankasına, medyasına ziyaretler gerçekleştirerek teröristlere destek veren CHP'nin klibinin alıntılandığı videoda Fetullah Gülen ile birlikte Hakan Şükür ve Ekrem Dumanlı'nın görüntülerine yer verildi.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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