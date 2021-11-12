Haydi bunu da yap görelim! Uğur Dündar nihayet kedi olalı bir fare yakaladı

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CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nin yazarı Uğur Dündar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak nihayet kedi olalı bir fare yakaladı. Gazetecilik hayatı boyunca Türkiye'deki kumarhanelerin kapatılması için büyük uğraşlar verdiğini öne süren Dündar, "Kumarda oynayan kaybeder, oynayan kazanır" dedi.

Kumarhanelerde bulunan makinelerin hileli olduğunu, elektronik beyinleriyle oynandığını ve sahibine kazandıracak hale getirildiğini söyleyen Dündar, kumarın insan hayatını mahvettiğini belirtti.

Uğur Dündar'ın söz konusu paylaşımı "nihayet kedi olalı bir fare tuttu" dedirtirken Sözcü Gazetesi'nin sayısal loto ve benzeri kumar oyunlarını güzelleyen haberleri akıllara geldi.

Dündar''ın kumar oyunu haberlerini sayfalarından "Popüler Oyun" diyerek servis eden Sözcü'ye de parmak sallayıp sallayamacağı merak konusu oldu. Dündar için "Sözcü'nün ballandıra ballandıra verdiği şans oyunları da kumar. Bu haberler için de mücade et de görelim" şeklinde yorumları getirdi.