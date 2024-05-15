HAYDER, Kurban Bayramı’nda 3 Kıta 15 Ülkede Kurban Kesiyor

“Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Kucaklaş”

2023 yılında Türkiye ile beraber ümmet coğrafyasındaki 13 ülkede35.012 hisse kurban kesen HAYDER, dünyanın pek çok yerinden on binlerce bağışçısının ibadetini yerine getirmesine vesile olmuştu. Bu yıl da aynı kararlılıkla yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği Afrika’da Kamerun, Etiyopya, Somali, Çad, Tanzanya ve Kenya; Asya’da Yemen, Dağıstan, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş; Avrupa’da ise Bulgaristan ve Makedonya’da kurban organizasyonu gerçekleştiriyor.

“Ümmet Coğrafyası Yolumuzu Gözlüyor”



HAYDER, yurt içinde kestiği kurbanların etlerini, 2016 yılında faaliyete açtığı Yesevi Aşevi’nde değerlendirerek, eğitim kurumlarında öğrenim gören ilim tabelerinin ve İstanbul, Bursa ve Ankara’da ev ziyaretleri yaparak tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına aş olarak sunuyor.

HAYDER, yurt dışında da İslâmi usül ve kaideler doğrultusunda, ehil görevlilerin nezaretinde, hijyen kurallarına riayet ederek kestiği kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Hoca Ahmet Yesevi Derneği böylece dünyanın farklı coğrafyalarındaki Müslümanların kardeşliğine vesile oluyor, paylaşmanın ve kardeşliğin yaşatılmasına katkı sağlıyor.

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HAYDER 2024 yılı Kurban Bayramı’nda yurt içi büyükbaş kurban hisse bedelini 12.500 TL, yurt dışı büyükbaş kurban hisse bedelini ise 2.750 TL olarak belirledi.

“Vekâletler Aranarak Alınıyor, Kurban Kesim Görüntüsü Gönderiliyor”



HAYDER, kurban bağışını gerçekleştiren bağışçılarını arayarak kurbanlarını almak, kesmek ve dağıtmak için sözlü vekâletlerini alıyor.

HAYDER İletişim Merkezi: 0212 923 1 923

HAYDER Online Bağış: www.ahmetyesevi.org.tr



Kurban Bayramı’nın 1, 2 ve 3. günü kurban kesimi yapan HAYDER,bağışçılarına bilgilendirme SMS’i ile kurban kesim görüntülerini gönderiyor.