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Kadın - Aile Haydari nasıl yapılır? Kolay haydari tarifi
Kadın - Aile

Haydari nasıl yapılır? Kolay haydari tarifi

Pratik haydari tarifi | Salatanın yanı sıra sofralarını zenginleştirmek çeşitlendirmek isteyenler haydarinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, haydari nasıl yapılır? Haydari gerekli malzemeler?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 17:22:00 -
Haydari nasıl yapılır? Kolay haydari tarifi

Denenmiş haydari tarifi | Kolay ve leziz bir haydari tarifi arayanlar 'Haydari nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Haydari tarifi

Malzemeler:

  • 50 gram beyaz peynir
  • 200 gram süzme yoğurt
  • 2-3 diş sarımsak
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı nane
  • Tuz
  • Çeyrek su bardağı dövülmüş ceviz

Haydari nasıl yapılır?

Öncelikle cevizi rondodan geçirin. Arzu ederseniz cevizi havanda da dövebilirsiniz.

Bir kaseye yoğurdu alın.

Beyaz peyniri yoğurdun içerisine rendeleyin.

Sarımsağı da rendeleyip yoğurda ekleyin.

Zeytinyağını tavaya alın. Önce cevizi ardından da naneyi tavaya alıp kavurun.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Haydariyi servis tabağına alın.

Arzu ederseniz taze nane yaprakları ya da kornişon turşuyla haydariyi süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun. 

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