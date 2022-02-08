Haydar Baş'ın varislerinden Cumhurbaşkanı'na hakarete destek! Sedef Kabaş'ı cezaevinde ziyaret ettiler

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Haydar Baş'ın kurucusu olduğu Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Genel Başkan yardımcıları Avukat Ahmet Erimhan ve İbrahim Berk, Sedef Kabaş'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ettiği çirkin hakareti sebebi ile tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan BTP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Berk, Sedef Kabaş'ın hak ihlaline uğradığını söyleyerek, Cumhurbaşkanı'na hakareti savundu.

Cezaevi çıkışında Anka'ya konuşan İbrahim Berk, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanına hakaretle ilgili açılan davaların üçte biri ancak mahkumiyetle neticeleniyor. Bir mahkumiyet, bir ceza gerektirip gerektirmediğine bakılmaksızın önce tutuklama kararı verilmesi AİHM kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, hukukumuza, ceza yasalarına aykırıdır. Bir gözdağı, bir korkutma aracı olarak tutukluluk kararının verilmesi çok ciddi mağduriyetlere sebep oluyor. Sonuçta burada yatan bir gazeteci.