Haydar Baş hapis cezasına çarptırıldı! Haydar Baş kimdir?

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Haydar Baş kimdir? Haydar Baş kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Haydar Baş'a hapis cezası

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ve aralarında avukatlarının da bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti Haydar Baş'ın 'nitelikli yağmaya azmettirme' suçundan beraatine 'açığa atılan imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Haydar Baş, (d. 28 Ocak 1947, Trabzon), Türk siyasetçi, iş adamı, ilahiyatçı, yazar, eğitimci. Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucularından ve mevcut genel başkanıdır. 2011 Genel seçimlerinde Demokrat Parti'den milletvekili adayı olmuştur. Ayrıca Av TV, İcmal dergisi, Kadırga TV, Köy TV, Meltem TV, Mesaj TV, Sıhhat TV, Yeni Mesaj gazetesi gibi medya kuruluşlarının da sahibidir.

Genel Başkanı ve kurucusu olduğu BTP'nin resmî sitesine göreHaydar Baş, ilk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1970 senesinde Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Daha sonra lisansüstü eğitimini, doktorasını ve "profesör" unvanını Bakü Devlet Üniversitesi'nden almıştır

Haydar Baş, 28 Ocak 1947 tarihinde Trabzon Akçaabat'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon‘da tamamlayan Baş, Kayseri‘deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden 1970 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını ve doktorasını Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi’nde “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile tamamladıktan sonra bu üniversitede çalışmaya başlayan Baş, doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden aldı. Bakü Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Haydar Baş, bir süre Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde de görevini sürdürdü.