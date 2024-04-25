Haydan gelen huya gitti! Paraya para demeyen Serdar Ortaç'ın ibretlik itirafları
Şarkıcı Serdar Ortaç, TRT 1 canlı yayınında Alişan'ın sunduğu programa konuk oldu. Ortaç maddi durumuna ilişkin ibretlik açıklamalarda bulundu.
Ortaç, Alişan'ın, “Hiç plan yapmadın mı gelecekle ilgili?” sorusuna cevap verdi.
Serdar Ortaç bir dönem çok parası olduğunu, "Babama bir gün, 'baba paramı koyacak yer bulamıyorum'. demiştim. O da bana 'bankalara koy' diye yol göstermişti. Ben de 'bütün bankalarda param var' dediğim de babam bana 'sen o paraların hepsini yiyeceksin' demişti." ifadelerini kullandı.
Serdar Ortaç sözlerinin devamında tüm maddi varlığının eridiğini belirterek, "Ben o paranın biteceğine inanamazdım." dedi.
Ortaç, kumar bağımlısı olmasıyla tanınıyor.