Hayatların tohumu hayaller

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel özelliklerden biri de hayal kurma özelliğidir. Mesela hayvanlar hayal kuramaz. İnsan önce hayal kurar sonrasında ise o hayali hayatına geçirir. Şuurlu bir hayal şuurlu bir hayat demektir aslında. Bir anlamda hayallerimiz dualarımızdır. Kimsenin bilmediği, sadece Allah ile bizim aramızda olan sır dualarımız. Bazen utanarak Allah’a arz ettiğimiz hayaller. Bazılarına ulaşırken bazılarının ise hasretiyle yaşadığımız hayallerimiz. İnsanı ayakta tutan şeydir hayal kurmak. Hayata bağlayan, umutları taze tutup yaşama sevinci veren. Ne zaman ki insanın hayal dünyası durur o vakit o insan dünya sürgününü tamamlamış oluverir. Bir başka açıdan da hayallerimiz niyetlerimizdir. Amellerimizin değer ve kıymetini belirleyen niyetler!



Bazı niyetlerimiz vardır ki bu dünyada ulaşır ve seviniriz. Bazıları ise çok uzaktır bizlere. Ama yine de vazgeçmeyiz o hayali Allah’tan istemekten.



Hele bazıları vardır ki, ulaşamadığımız hayaller olsa da Allah ulaştı sayıyor ve kendi katında mükâfatlandırıyor. Hacca gitmeyi hayal edip bu hayaline ulaşamayan Müslümanın, Allah’ın huzurunda bu hayalini gerçekleştirmişçesine sevaptan mahrum olmaması gibi...



Umduklarımızdır hayallerimiz. Tıpkı Hz. Mevlana’nın dediği gibi; ‘Neyi umuyorsanız o’sunuz!’ İnsanın kıymeti hayalinin kıymeti kadardır. Helallerin hayali insanı harama tevessül ettirmez! Haramlara ulaşmanın hayali ise sahibini psikolojik olarak yormakla beraber dünyada rahat ettiremeyeceği bir hayata hazırlar.

Ömrümüz, hayallerimizin ömrü kadardır. Hayal sermayemizi fâniye kullanmamız durumda, bizler de hayallerimiz de fâni ile beraber yok olup gidecektir. Fakat fâni için değil de bâki olan için hayal kurmak insanı bâki olanın nazarında kıymetli kılar.



Rahmeti bol Allah’ımız müspet hayallerin hayata geçirilmemiş olması durumunda bile o hayalin sevabını bizden esirgemiyor. Bize düşen; Niyetimizi, hayalimizi, umudumuzu temiz tutmak, su-i zandan uzak, belki’lerle değil bilki’lerle hareket etmektir. Selam ve dua ile.



Kadir BAŞKOŞAN

(Müezzin Kayyım)