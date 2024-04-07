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İSLAM Hayatının en kısa cuma hutbesini verdi: Bu da ümmeti uyandıramıyorsa benim sözlerimin ne anlamı var?
İSLAM

Hayatının en kısa cuma hutbesini verdi: Bu da ümmeti uyandıramıyorsa benim sözlerimin ne anlamı var?

Yeniakit Publisher
2024-04-07 03:47:00 -
Hayatının en kısa cuma hutbesini verdi: Bu da ümmeti uyandıramıyorsa benim sözlerimin ne anlamı var?

Filistinli vaiz Mahmud Hasenat, Eğer 30 bin şehit, 70 bin yaralı ve 2 milyon evsiz Filistinli ümmeti uyandıramıyorsa benim sözlerimin ne anlamı var? diyerek tepki gösterdi.

Filistinli vaiz Mahmud Hasenat, "Eğer 30 bin şehit, 70 bin yaralı ve 2 milyon evsiz Filistinli ümmeti uyandıramıyorsa benim sözlerimin ne anlamı var? diyerek, hayatının en kısa cuma hutbesini verdiğini belirtti.

Yıllardır Filistinlilere zulm eden İsrail'in 7 Ekim sonrası başlattığı kanlı saldırılar soykırım boyutuna ulaşmış durumda.

Gazze'de etnik temizlik yapan Tel Aviv yönetimini, uluslararası kamuoyunun tepkisinin yanı sıra Batılı devletlerin baskısı da durdurmuyor.

Hamas bahanesiyle bebek, çocuk, kadın, yaşlı, hasta dinlemeden evleri, camileri, kiliseleri, hastaneleri, uluslararası kurumların binalarını acımazca bombalayan İsrail, Gazze'ye gıda sevkiyatının yapılmasına karşı çıkarak masumları açlıkla da sınıyor.


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Müslüman dünyası, İsrail'in saldırılarını kınama dışında bir şey yapamıyorken, bu mezalime Filistinli vaiz Mahmoud al-Hasanat (Mahmud Hasenat) cuma kürsüsünden sıradışı bir şekilde ses yükseltti.

Verdiği cuma hutbesinin detayını X hesabından paylaşan Hasenat, "Hayatımın en kısa cuma hutbesini bugün verdim." dediği mesajında, "Eğer 30 bin şehit, 70 bin yaralı ve 2 milyon evsiz Filistinli ümmeti uyandıramıyorsa benim sözlerimin ne anlamı var? Dua edin." kürsüde sadece bu ifadelerini kullandığını söyledi.

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