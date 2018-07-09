Hayatını kaybeden ünlü tatlıcı son yolculuğuna uğurlandı
Bursa'da aracıyla seyir halindeyken dayısı tarafından başından silahla vurularak yaşamını yitiren ünlü tatlıcı Fatih Karaman son yolculuğuna uğurlandı.09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:25
Nilüfer’e bağlı Odunluk Mahallesi’nde meydana gelen olayda Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman, araç içerisinde eşiyle konuştuğu sırada dayısı Yılmaz S. (53) tarafından başından vuruldu. Yaralanan Karaman, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen gece geç saatlerde hayatını kaybeden Fatih Kahraman, bugün Ulucami'de öğle namazını müteakip kalınan cenaze namazının ardından Çeltik köyünde bulunan aile mezarlığına defnedildi.
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