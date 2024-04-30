Hayatın içinde, ülkemizin ve milletimizin daima yanında! Büyük gurur! 20 milyonu aşan müşterisiyle 70. yaşını kutluyor!

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla 1954 yılında 50 milyon liralık sermaye ile kurulan VakıfBank, bugün 2.8 trilyon lira aktif büyüklüğe ulaşarak Türkiye’nin halka açık en büyük bankası olma rolünü üstleniyor. Banka, milli ekonomiye yaklaşık 2 trilyon liralık katkısı ve sürdürülebilir kalkınmadaki anahtar rolü ile 70. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor.

Sektörüne yön veren küresel vizyonu, geleceğin bankacılığını bugünden tasarlamaya odaklı ürün ve hizmetleriyle tüm paydaşları için değer oluşturmaya odaklanan VakıfBank, 70. kuruluş yıl dönümünü Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilen bir dizi etkinlikle kutladı. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında VakıfBank üst yönetimi, 16 Nisan 2024 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü manevi huzurunda ziyaret etti. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in anı defterini imzalamasının ardından, VakıfBanklılar akşam yemeğinde bir araya geldi.

18 Nisan’da ise bine yakın VakıfBanklı, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende bir araya geldi. 70. yıl kutlamasının yanı sıra VakıfBank’ta 15 ve 20 yılını doldurmuş çalışanlara da kıdem ödülleri takdim edildi.

“Hayatın içinde, ülkemizin ve milletimizin daima yanında…”

Bu sene kuruluş yıl dönümlerinin Ramazan Bayramı ile aynı zamana denk gelmesi sebebiyle iki sevinci bir arada yaşadıklarına vurgu yaparak sözlerine başlayan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, çalışanların Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üstünsalih, 15 Ocak 1954 tarihinde kuruluş kanunu ilan edilen, 13 Nisan’da ise 50 Milyon liralık sermayesi, 2 şubesi ve Ulus’taki ilk genel müdürlük binasıyla hizmet vermeye başlayan VakıfBank’ın bugün, 20 milyonu aşan müşteri sayısı, bine yakın şubesi ve 23 binin üzerinde çalışanıyla Türkiye’nin iki büyük bankasından biri olduğunun altını çizdi. Üstünsalih, 70 yıl önce aldıkları sorumluluğu bugünlere taşıyan tüm çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti.

70. yıllarında ülke nüfusunun dörtte birinin VakıfBank’ı tercih etmiş olmasının haklı gururunu yaşadıklarını da belirten Abdi Serdar Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sadece bankacılık alanında değil finans ve finans dışı pek çok alanda da ülkemiz ve milletimiz için emek vermeye devam ediyoruz. 1954 yılındaki ilk iştirakimiz olan Trakya Çimento Sanayii’nden son iştirakimiz olan Vakıf PayS’e kadar birçok paydaşımız ile ekonomik kalkınma serüveninde yol aldık. Yeterli mi? Elbette yetmez… Türkiye’nin uluslararası alanda en başarılı takımı olarak faaliyet gösteren VakıfBank Spor Kulübü’nü de kurduk ve yaşatıyoruz. 2018 yılında yayın hayatına başlayan VakıfBank Kültür Yayınları ile de kültür dünyasındaki büyük bir boşluğu dolduruyoruz. Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri, uygulamaya aldığımız pek çok sürdürülebilir ürün ve hizmetler ile her alanda varız diyoruz. Özetle hayatın içinde, ülkemizin ve milletimizin daima yanında yer alıyoruz.”

“Bugünden sonra da atacağımız her adım ile, ekonomik kalkınmaya destek olmaya devam edeceğiz”

70 yıl boyunca insanların ihtiyaç ve beklentilerinin değiştiğini, bu süre zarfında değişmeyen tek şeyin ise ekonomik ve toplumsal refaha katkı sağlama hedefleri olduğunu kaydeden Üstünsalih, “Kurulduğumuz günden bu yana, büyük bir özveri ve emekle inşa ettiğimiz marka itibarımızı koruma ve ecdat yadigarı emaneti daha da büyütme düsturuyla çalıştık. Bugün aktif büyüklükte Türkiye'nin en büyük iki bankasından biri, hatta halka açık en büyük bankasıyız. Bu başarının temelinde, çağın dinamiklerini iyi okumak, yerinde karar almak, teknolojiyi izleyen değil ona yön veren stratejiler belirlemek ve şartlar ne kadar zor olursa olsun gayret etmek yatıyor. Bu zamana kadar olduğu gibi bugünden sonra da atacağımız her adım, sadece VakıfBank’ın değil, aynı zamanda ülkemizin de geleceğini şekillendirmeye devam edecektir. Bu anlayış doğrultusunda çok çalışmalıyız” dedi.

VakıfBank 70. yılını “yetmez” mesajıyla kutladı

VakıfBank, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle “Yaşımız yetmiş ama yetmez” mesajıyla bir de reklam filmi yayınladı. Filmde bugüne kadar Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdikleri çalışmaları paylaşan VakıfBank, bu ülke için yaptıklarının asla yeterli olmadığını ve gelecek için daha çok çalışma vizyonunu da ortaya koydu. Filmde ayrıca VakıfBank’ın hiçbir koşulda çalışmaktan, ilerlemekten, hayal kurmaktan vazgeçmeyen insanların yanında olacağının da altı çizildi.