Hayatımızın bir parçası oldu! 142 dakikalık iş 10 saniyeye indi

Yeni Akit Ankara

E-imza dünyada yaklaşık 23, Türkiye’de ise 17 yıldır kullanılıyor. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan e-imza kamudan özel sektöre, bankacılıktan e-ticarete, kurum içi sözleşmelerden ihale süreçlerine kadar tüm işlemlerde kullanıyor. Kimlik doğrulama, bankacılık, e-devlet, ihracat, eğitim, sağlık gibi birçok alanda ve farklı işlemlerde kullanılan e-imza; zaman, iş gücü ve maliyet avantajı sunuyor. E-imza ile adres değişikliği bildirimi ve iş yeri adresi değiştirme gibi işlemler de kolayca yapılabiliyor.

Yasal geçerli imza sadece 10 saniyede

İmzalama ve onay süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi başta insan kaynağı olmak üzere; zaman, kargo, kâğıt, kırtasiye gibi alanlarda tasarruf sağladığını belirten E-GÜVEN Genel Müdürü İlker Türkoğlu, “Islak imza ile işlemler ortalama 142 dakika sürerken e-imza ile yapılan işlemler sadece 10 saniyede bitiyor. İşlemleri hızlandırırken, doğayı da koruyoruz. Sürdürülebilirlik, yaptığımız işin doğası gereği merkezimize aldığımız bir konu. Kağıt kültüründen dijitale geçerek insan kaynağını daha verimli kullanmak, zamandan kazanmak mümkün. İşlerimizi yaparken kağıt, kartuş, toner, kargo gibi maliyetlere katlanmak zorunda değiliz.” dedi.