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Hayati Yazıcı: "Gündemimizde çaya zam uygulaması bulunmamaktadır”

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çaya zam uygulamasının gündemlerinde bulunmadığını söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 22:54
Hayati Yazıcı: "Gündemimizde çaya zam uygulaması bulunmamaktadır”

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çaya zam uygulamasının gündemlerinde bulunmadığını söyledi.


AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı Rize Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek, Borsa Başkanı Mehmet Erdoğan, Meclis Başkanı Resul Okumuş, meclis üyeleri ve sektör temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi. Toplantıda borsa çalışmaları ve çay sektörünü hakkında bilgi veren Rize Ticaret Borsası Mehmet Erdoğan, “2019 çay sezonunun 10 Mayıs itibariyle başlayacağını tahmin ediyoruz. Çay sektörü Temmuz ayından sonraki ekonomik bunalımdan en çok etkilenen sektörlerden biridir. Bizler çaya zam yapmayıp enflasyonla topyekun mücadele kapsamında devletimize destek verdik. Ama en kısa zamanda sektörün bu ekonomik kötü gidişattan daha fazla etkilenmemesi için önlemler alınması gerekmektedir” dedi.



Çay için "3" proje


Çay sektöründe yaşanan ekonomik sorunların aşılması için üç önemli projeleri olduğunu ifade eden Erdoğan, “Birincisi topraktan bardağa tüm çay sektörünü kontrol altına alacak bir Çay Kanunu’nun çıkarılması gerekmektedir. İkincisi 2019 yılında yaş çaya zam yapılmasın onun yerine 13 kuruşluk destekleme pirimi 59 kuruşa çıkarılsın. Böylelikle Çaykur’un zararı önlenmiş, özel sektörde zarar etmemiş, devletimizin üzerinden yük kalkar ve üreticinin cebine aynı para girmiş olur. Üçüncü projemiz ise çayın temel gıda statüsünde KDV oranının yüzde 1’e indirilmesidir. Rize’mizin çehresini değiştirecek, ilimizi cazibe merkezi haline getirecek Çay Çarşısı projemiz Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. En kısa zamanda bir imza töreniyle bunun duyurularını yapıp temel atma törenini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu konuda projemize verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



"Çay ile ilgili her şey bizim için önemlidir"


Çay ile ilgili önerileri önemsediklerini ifade eden AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, “Çay konusunda Rize Ticaret Borsası uzman bir kurumdur. Bize sunmuş olduğunuz raporları aldık. Cumhurbaşkanımıza ve ilgili kurumlara raporlarımızı ileteceğiz. Sizlerin bize sunmuş olduğunuz önerileri ilgili kurumlar nezdinde takip edeceğiz. Çaya zam talebi konusunda Cumhurbaşkanımızın mesafeli bir duruşu vardır. Çünkü Maliye Bakanımız tarafından çaya yapılacak zammın enflasyonun artışına etki edeceği bildirilmiştir. O yüzden gündemimizde çaya zam uygulaması bulunmamaktadır. Çay tabi ilimizin yegane geçim kaynağı olduğu için onunla ilgili her şey bizleri çok ilgilendiriyor. Gübre konusunda fiyatlara gelen zamla ilgili bir şey yapamadık. Çay Kanunu’na gelince Ticaret Odamızla birlikte Tarım ve Orman Bakanı’yla bir görüşme yapın ve kendisine konuyu iletin. Tabi hükumetimiz herkesin bildiği üzere ekonomide serbest piyasa modelini uygulamaktadır. Dolayısıyla çıkaracağınız kanun bu modelin ilkelerine ters düşmeyecek şekilde hazırlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 22:54
  1. doğa

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