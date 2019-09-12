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Hayati Cankaloğlu neden görevden alındı? Hayati Cankaloğlu kimdir?

MEB’de görevli olan Hayati Cankaloğlu görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hayati Cankaloğlu görevden alındı. Peki Hayati Cankaloğlu neden görevden alındı? Hayati Cankaloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Hayati Cankaloğlu hayatı, biyografisi.

12 Eylül 2019 Perşembe 08:28
Hayati Cankaloğlu neden görevden alındı? Hayati Cankaloğlu kimdir?

MEB’de görevli olan Hayati Cankaloğlu görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hayati Cankaloğlu görevden alındı. Peki Hayati Cankaloğlu neden görevden alındı? Hayati Cankaloğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Hayati Cankaloğlu hayatı, biyografisi.

Milli Eğitim Bakanı (MEB), "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştaya sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Hayati Cankaloğlu ve iki avukatı görevden almıştı. Hayati Cankaloğlu’nun görevden alınmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hayati Cankaloğlu kimdir?

1965 yılında Çorum / Sungurlu´da doğdu. lkokulu Sungurlu İsmetpaşa İlkokulu´nda, Orta ve Liseyi Sungurlu ve İstanbul´da tamamladı.  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Ön Lisans mezuniyetini müteakip Jeomorfolog unvanını elde etti.   İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.1994/1995 Yıllarında Kilis İli Musabeyli İlçesi, Hüseyinoğlu Köyü´nde öğretmen olarak görev yaptı. 1996/2002 yılları arasında İstanbul Eminönü Sultanahmet Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ve Üsküdar Haydarpaşa Endüstriyel Teknik Okullarında öğretmenlik yaptı. İstanbul Başakşehir Lisesi´nde; 2002/2004 Yılları arasında öğretmen; 2004/2008 Yılları arasında ise yönetici olarak görev yaptı.

Şubat 2008 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri olarak atandı. 10 Haziran 2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri olarak atanmıştı.

 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 08:28
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. Çorum
  4. Hayati Cankaloğlu neden görevden alındı?
  5. Hayati Cankaloğlu kimdir?
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