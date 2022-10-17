"Hayat pahalılığının en büyük sebebi..."

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Olağan 2’nci İl Kongresi’ne katılmak için Mersin’deydi.

Destici, oy kullanma işlemi öncesi bir konuşma yaptı ve önce Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamaya değindi.

Hayatını kaybedenleri anan Destici, “Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla orada oldu. Tüm imkanlar seferber edildi. Tabii bunu söylerken kömür maden ocaklarında meydana gelen kazalarda Avrupa ile kıyasladığımızda ortalamanın üzerinde can kaybı veriyoruz.” dedi.

“Şimdi burada problem var, bir eksiklik, noksanlık var” diyen Destici, şunları söyledi:

“Bu patlamadan da gerekli dersleri çıkartıp, her türlü tedbirin alınması gerekmektedir. Bakın şu anda o ocak kapatıldı, üretim durduruldu. 5 savcımız şu anda bu hadisenin nasıl meydana geldiği, burada bir hata ihmal, kusur var mıdır, bunu araştırıyorlar. Bir hata, ihmal, kusur varsa bu mutlaka ortaya çıkarılmalı ve hak edenler de hak ettiği muameleyle yüzleşmelidirler.”

DHA'da yer alan habere göre Türkiye’nin 40 yılı aşkın bir süredir baş belası bir terör örgütüyle mücadele ettiğini de hatırlatan Destici, “Bu terör örgütü Türkiye'nin başına özellikle bela edilmiştir. Bunu herkesin bilmesi gerekir. Bu başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere emperyalistler tarafından kurdurulmuş, desteklenmiş, beslenmiş, büyütülmüştür. Buradaki amaç ve gaye Türkiye'nin güçlenmesini engellemektir. Türkiye'nin büyümesini engellemektir. Bakın biz 40 yılda bir trilyon dolardan fazla para harcadık PKK'yla mücadelede. Bu ne demek biliyor musunuz?

Şu anda iç, dış, kamu özel borcu ne kadar? 490 milyar dolar. Yani PKK'ya harcadığımızın yarısından. Eğer bir trilyon doları PKK'yla mücadeleyi harcamasaydık bugün bizim dış borç diye bir meselemiz yoktu. İç borç diye bir meselemiz yoktu. Faiz diye, enflasyon diye, hayat pahalılığı diye bir meselemiz yoktur. Ha bu tek başına bir şey mi? Hayır. Ama en büyük sebebi bu olduğunu bilelim. Yani terör bizim sadece canımızı almadı, bizim malımızı da aldı, bizim geleceğimizi de aldı, bizim istikbalimize de kast etti.” diye konuştu.