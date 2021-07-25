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Dünya Hayat kurtarmaya çalıştığı için azarladılar: Gitsin başka yerde ölsün
Dünya

Hayat kurtarmaya çalıştığı için azarladılar: Gitsin başka yerde ölsün

ABD'de bir bahçıvan, epilepsi nöbeti geçiren bir kişiyi kurtardı. Olay mahalindeki evin sahipleri, adının Tony olduğu açıklanan kahramana 'gitsin başka yerde ölsün' diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 03:35:00 -
Hayat kurtarmaya çalıştığı için azarladılar: Gitsin başka yerde ölsün

Palm Beach County Şerif Bürosu, 19 Temmuz'da Tony'nin işe giderken hasta komşusunu aracın içerisinde gördüğünü bildirdi.

Yetkililer, bahçıvanın koşup çamurluğunu tutarak aracı durdurmaya çalıştığını kaydetti.

Otomobil ayak parmaklarının üzerinden geçse de pes etmeyen Tony, en nihayetinde aracı bir evin bahçesinde durdurdu.

İndependent'ın haberine göre Tony, kapıların kilitli olduğunu görünce çığlık atıp yardım istedi ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

​Aracın önünde durduğu evin sahipleri dışarı çıkıp "Bahçemizden gidin. Adamı buradan çıkar. Gitsin başka yerde ölsün" dedi.

Bahçıvan tepkilere rağmen yardım çağırmaya devam etti. Bunun ardından adamın yaşadığı yer aklına gelen Tony, koşarak eve gitti ve hasta adamın eşine haber verdi. İkili daha sonra 911'i arayarak yardım çağırdı.

Palm Beach County Şerif Bürosu, nöbet geçiren kişinin kendileriyle temas kurup Tony'nin telefon numarasını istediğini bildirdi:

"Tony'yle konuşmak istiyorum. O, benim hayatımı kurtardı."

Yetkililer, adamın ve eşinin Tony'le görüşüp ona sarıldığını sözlerine ekledi.

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