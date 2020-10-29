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Aktüel "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından 420 bin kişi yararlandı
Aktüel

"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından 420 bin kişi yararlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:04:04 -
"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından 420 bin kişi yararlandı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından 36 günde yaklaşık 420 bin kişi yararlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasına vatandaşlar ilgi göstermeye devam ediyor.

Geçen ay hayata geçirilen uygulamadan 36 günde yaklaşık 420 bin kişi faydalandı.

Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına aktarılıyor. Uygulama ile vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalktı.

Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine gittiklerinde, bu hizmeti ücretsiz kullanabiliyor.

Bugüne kadar 112 bin 263 kişi kimlik kartı başvurusu sırasında, 307 bin 146 kişi ise mevcut kimlik kartına uygulamayı entegre ettirdi.

- Yerli yazılım kullanıldı

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında yer alan işletim sisteminden, kimlik kartı başvurusunun alınması ile kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar İçişleri Bakanlığında görevli mühendisler tarafından yerli ve milli olarak geliştirildi.

Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine, "NVİ Çağrı Merkezi Alo 199" veya "https://randevu.nvi.gov.tr" adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.

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