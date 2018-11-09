Hayat her şeye rağmen yine de güzel!

Yerdeki alelade bir taş parçası milyonlarca yıl öncenin oluşumu. Ya ona ilk tekmeyi atan sen olursun, ya da eline alıp hikmetinden sual olunmaz Rabbimize şükredersin.. Ve sakın unutma; o taş parçası renkli olsaydı adını "mücevher" koyacak, zenginlik taslayacaktın!

Bir taş parçasına mukabil, sana verilen hayat o kadar kısa ki, birisinden veya birilerinden nefret ederek vakit harcama.

Yine o kısacık hayatını onun bunun gazına gelerek, kibirlenerek, böbürlenerek, çevrene tepeden bakarak tüketme!

Kimse ama kimse, hayatı çok ciddiye almamalı.. Ciddiye alınacak olan hayatla girilen sınavı Yaradan'ın hoşnud olacağı şekilde bitirebilmektir.

Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsin. Bugün doğru sandığının, ertesi gün veya birkaç yıl sonra "sakat" olduğunu fark edeceksin. Sadece tek mutlak doğru vardır: Yaratan

Konu çikolata olunca, direnmek gereksizdir. Bitter olanı tercih et ama fazla da abartma!

Geçmişinle barış ki, geleceğini zehir etmesin. Yanılmayan sadece Rabbindir; kullar zaten yanlışlarıyla sınanırlar..

Çocuklarının seni ağlarken görmesinde sorun yok. Unutma seni çaresiz, zayıf biri olarak değil, olgunlaştıklarında "O ne hisli, ne rakik insandı.." diye yâd edeceklerdir. Gözyaşı rahmettir..

Hayatını, başkalarının hayatı ile kıyaslama. Hangi şartlardan, berzahlardan, karanlıklardan, engellerden geçerek buraya geldiklerini bilemezsin. Her hayat başlıbaşına bir yaratılış mucizesidir. Kendi yaratılış mucizene odaklan ve hamd et!

Eğer bir işin ya da ilişkinin bilinmemesini istiyorsan, o iş veya ilişki içinde olmamalısın.

Mutlu bir çocukluk yaşamak için hiçbir zaman geç değil. Yeniden çocukluğunu yaşamak tamamen sana bağlı ve kimse de karışamaz!

Hayatta neye tutku duyuyorsan peşinden gitmeli ve bu yolda ‘hayır’ı bir cevap olarak kabul etmemelisin. Bu arada bir ayrıntı kulağına küpe olsun: Tutkular, eğer akıl ve vicdan denetiminden çıkarılırsa nefsin başını döndürür; sonucu felâket olur.

Eşyalarını kullanmak için özel günleri bekleme, bugün gayet de özel! Eşyaperestlik yapma. Dünyaya çıplak geldin, birkaç metre beze sarınarak gideceksin. O bile kısmet olursa! Birçok kişiye kefen bile nasib olmuyor haberleri izlerken fark etmiyor musun?



Çok kötü olaylardan sonra kahırlanma. Şöyle düşün: “5 yıl sonra bu olayın bir önemi olacak mı?” Ne demişler, zaman her şeyin ilacı!

Bağışlayıcı ol. Herkesi ve her yapılanı bağışla.

Başkaları ne der, diye evhamlanmayı bırak. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünden sana ne! Vicdanını dinle Rabbim ne der diye kaygılan.

Durum ne kadar iyi ya da kötü olursa olsun, değişecek. Hayatta durağanlık yoktur; sürekli değişim vardır. Güneş her gün yeniden doğar..

Hasta olduğunda, işin sana bakmayacak; ailen, akraban ve belki arkadaşların bakacak, onlara işin kadar önem ver ve vakit ayır.

Mucizelere inan. Dedik a, yaratılışın bile bir mucize! Tıpkı alelade bir taşın milyonlarca yıl önceki yaratılışı gibi..

Unutma, seni öldürmeyen şey, seni güçlü kılar.

En iyi şeyler henüz gerçekleşmeyenler, umudunu kaybetme. Yeter ki o yönde hareket et.

Ne yapacağını bilemediğinde, birkaç derin nefes al, dua et, iyi gelecektir.

Güzel bir pakette ve kurdeleyle bağlı değil ama hayat, bilirsen eğer en güzel hediye..

Ara sıra, hastaneleri, kabristanı ziyaret et; renkli taşı bırakır, sana verilen hediyeye dört elle sarılırsın!