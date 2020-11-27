HES kodu nedir, ne işe yarar? Kovid-19 salgını ile birlikte hayatımıza giren HES kodu artık birçok alanda kullanılıyor. İlk olarak seyahat için kullanılan HES kodu şimdilerde birçok yere girişte kontrol ediliyor. HES kodu uygulaması ile kişiye Kovid-19 tanısı konulup konulmadığı belli oluyor. HES kodu uygulamasında kişinin risk haritası görüntüleniyor. Peki, HES kodu alma nasıl yapılır? HES kodu nereden alınır, sorgulanır?

SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.