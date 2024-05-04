Hayat düşmanı sigaranın yeni fiyatları! Zamların hayırlısı geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı 6 sigara markasına zam geldiğini açıkladı.

Yüksek enflasyon ve dolar krizi gittikçe büyüyor. A’dan z’ye her şeye zam yağıyor. Asgari ücretli vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanıyor. En çok zamlanan ürünlerden biri de sigara oldu. Geçtiğimiz ay sigara fiyatları 7 ile 9 lira arasında zamlanmıştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sigaraya yeniden zam geldiğini duyurdu. Erol Dündar zamlanan sigara markalarını paylaşarak "Zam yağmuru devam ediyor. Pm gurubuna #ZamGeldi" dedi.

Bu ay sigaralara 4 lira zam yapılacağı konuşuluyordu. O zam haberi gerçekleşmiş oldu.

Dolayısıyla tek bir dal sigaranın fiyatın 3 TL oldu. Fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı da belirtildi.

İŞTE DÜNDAR’IN PAYLAŞTIĞI 6 MARKA VE ZAMLI FİYATLAR:

PHILIP MORRIS A.Ş. FİYAT LİSTESİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

MARLBORO EDGE: 65,00 TL

MARLBORO EDGE Blue / Sky: 65,00 TL

MARLBORO TOUCH Blue / Gray/White: 66,00 TL

MARLBORO Red / Touch: 67,00 TL

PARLIAMENT AQUA BLUE SLIMS: 70,00 TL

PARLIAMENT: 69,00 TL

PARLIAMENT MIDNIGHT BLUE: 67,00 TL

MURATTI: 65,00 TL

MURATTI BLU: 64,00 TL

LARK: 64,00 TL

CHESTERFIELD: 63,00 TL

L&M: 63,00 TL

MARLBORO ROLL 50: 80,00 TL

(Sarmalık Kıyılmış Tütün)

Öte yandan Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da sosyal medya hesabından sigaraya zam geldiğini kapalı sözlerle duyurdu.

Aybaş paylaşımında “Sigaraya 4 TL daha Zam gelirse yuh dermisiniz.” İfadelerini kullandı.

EN SON HANGİ GRUBA ZAM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda ise Erol Dündar da yine sosyal medya hesabından Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam geldiğini duyurmuştu. Zamla birlikte Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu sigarası ise 54 lira olmuştu.

Dündar ayrıca yine Nisan ayı içerisinde BAT sigara grubuna zam ile 8 TL'lik zam yapıldığını paylaşmıştı.

Zamla birlikte BAT grubunun en ucuz sigarası 56 TL olmuştu.