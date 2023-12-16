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Yerel Hayat arkadaşı değil suç ortağı çıktılar! Karı-koca zehir tacirleri yakalandı
Yerel

Hayat arkadaşı değil suç ortağı çıktılar! Karı-koca zehir tacirleri yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-16 07:02:00 -
Hayat arkadaşı değil suç ortağı çıktılar! Karı-koca zehir tacirleri yakalandı

Polisin şüphesi üzerine durdurulan karı kocanın uyuşturucu taciri oldukları ortaya çıktı.

İzmir Karşıyaka'da polisin şüphe üzerine durdurduğu çiftin üzerinde uyuşturucu madde yakalandı. Karı-koca çiftin ikametinde ise 1 kilonun üzerinde esrar maddesi ve hassas terazi bulundu.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka Çarşısı içerisinde şüphe üzerine bir çifti durdurdu. Şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken O.H. ve D.H.'nin üzerinde yapılan aramada, 10 ayrı paket halinde 21,44 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis tarafından adresleri sorulan çiftin sistemde yer alan adresten başka bir yerde daha ikamet ettikleri tespit edildi.

EVDE YAPILAN ARAMADA UYUŞTURUCU BULUNDU

Savcılık tarafından alınan arama kararının ardından evde yapılan aramada, 1 kilo 140 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi ve 100 kilitli poşet ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.H. ve karısı D.H., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, D.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 
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