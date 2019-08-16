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Hayat Ağacı’na 742 hisse

Sivas Belediyesi bünyesinde yer alan Hayat Ağacı Derneği’ne 742 hisse kurban bağışlandı.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:44
Hayat Ağacı’na 742 hisse

Sivas Belediyesi bünyesinde yer alan Hayat Ağacı Derneği’ne 742 hisse kurban bağışlandı.


Hayat Ağacı Derneğinin her yıl düzenlediği vekaletle kurban kampanyasına bu yıl da ilgi yüksek oldu. Kurban hisse bedelinin tüm masraflar dahil bin 350 TL olarak açıklanmasının ardından, Sivas geneli, il dışı ve yurt dışından hayır sahipleri, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla bağış yaptı.


Vekaletle Kurban Kampanyası süresince, 742 hayır sahibi-hisse bağışçısının yardımları ile toplam 106 adet büyükbaş kurban kesildi. Büyükbaş kurbanlıklar, 7’şerli olarak hisse sahipleri adına kombinada kesildi.


Büyükbaş kurban hissesi bağışçılarına, bayramın ikinci gününden itibaren, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in, Kurban Bayramı bayram tebriğinin yazılı olduğu birer gül ile 5 kilokemiksiz kurban eti verildi.


Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, kurban hissesi bağışları ile ihtiyaç sahiplerinin Gıda Bankasından 12 ay süresince temel ihtiyaçlarının yanı sıra her ay limit dışı et alabildiğini belirterek, Hayat Ağacı Derneğine kurban hissesi bağışlayan hayır sahipleri ile bağışçıların vekaletini yerine getirmek için gayret gösteren Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü idareci ve personeline teşekkür etti.


Hayat Ağacı Derneğine bağışlanan kurban etleri sayesinde Gıda Bankasından yardım alan ihtiyaç sahipleri, yılın 12 ayında, aldıkları gıda ürünlerinin yanı sıra, tercihlerine göre kemikli veya kemiksiz kurban eti alabilecekler.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:44
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