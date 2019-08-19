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Hayaller gerçekler İmamoğlu! Makam araçlarını dizecekti, esnaf hasar gören ayakkabıları serdi

İftira ve yalanda sınır tanımayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçilmeden önce belediye bünyesinde 1750 makam aracı olduğunu ve özel kaleme ait araçları Yenikapı’da sergileyeceğini söylemişti. Ancak iftirasını halen kanıtlayamamış olan İmamoğlu’nun makam araçlarını dizeceğini iddia ettiği Yenikapı Meydanı'nda şimdilerde esnaf sel felaketinde ıslanan ayakkabıları kurutuyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:40
Hayaller gerçekler İmamoğlu! Makam araçlarını dizecekti, esnaf hasar gören ayakkabıları serdi

 yeniakit.com.tr 

Önceki gün İstanbul’da yaşanan sel felaketinde Eminönü yeraltı çarşısı olmak üzere bir çok noktada su taşkınları meydana gelmişti. İstanbullular sel suları ile mücadele verirken Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Bodrum’da tatilin keyfini sürüyordu.

Makam araçlarını dizecekti, esnaf zarar gören mallarını serdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 24 Haziran seçim sürecinde yürüttüğü kampanyada belediyeye ait 1750 makam aracı olduğunu ve özel kaleme ait araçları da Yenikapı'da yan yana dizerek sergileyeceğini ileri sürmüştü.

Türlü iftira ve yalanla şimdi oturduğu makama çamur atan İmamoğlu, iddiasını halen kanıtlayamadı. Şimdilerde Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafı, İmamoğlu’nun makam araçlarını dizeceğini iddia ettiği Yenikapı miting alanında İstanbul’daki sel felaketinde şiddetli yağışla sular altında kalan ayakkabıları kurutuyor.

Bu konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan yeniakit.com.tr yazarı Zekeriya Say şunları yazdı;

“Hayaller; Göreve geldiğinde Yenikapı'da 1750 adet olmayan makam otomobilini sergileyecekti. Gerçekler; Göreve geldi, Eminönü esnafı sel felaketinde ıslanan ayakkabıları Yenikapı Meydanı'nda kurutuyor.”

İftirası elinde patladı

24 Haziran yerel seçimleri ve sonrasında tekrarlanan 31 Mart İstanbul seçimlerinde yürüttüğü kampanya süresince iftira ve yalanda sınır tanımayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait 1750 makam aracının bulunduğunu, genel sekreterin de 3 arabası olduğunu iddia etmişti. İmamoğlu, makam araçları ile ilgili de “Özel kaleme ait araçları Yenikapı’daki büyük alana dizecektim. Medyayı da çağıracaktım. ‘İşte benim arabalarım’ diyecektim. Modelleri ile tüm bilgileriyle gösterecektim” demişti. Ancak İmamoğlu seçilmesinin üzerinden  2 ay geçmesine rağmen  henüz iddiasını ispatlayamadığı gibi makam araçlarını da Yenikapı’ya dizemedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:40
  1. İstanbul
  2. Eminönü yeraltı çarşısı
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. makam aracı

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