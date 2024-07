Hayalinizdeki tatil bu yaz Wome Deluxe’de sizi bekliyor!

Türkiye’nin en büyük alkolsüz aile oteli olan ve her yıl binlerce turisti ağırlayan WOME Deluxe, doğa ve denizle iç içe her aileye uygun oda seçenekleriyle bu sezonda Akdeniz kıyılarının vazgeçilmez tatil adresi olmaya devam edecek. WOME Deluxe; imza lezzetlerin eşlik ettiği güçlü mutfağı, kadın ve erkeklere özel plajları, açık ve kapalı havuzları, çocuklar için Womy Club, SPA hizmetleri; basketbol ve voleybol gibi spor olanakları, animasyon programları, balayı odaları ve lüks aile süitleriyle bu yaz da unutulmaz bir tatilin değişmeyen adresi olacak.

Yeni tatlar ve yeni mutfakların buluştuğu imza lezzetler!

Konuklarını her zaman yeni tatlar ve yeni mutfaklardan imza lezzetlerle buluşturan WOME Deluxe, Türk ve dünya mutfağına ait seçkin tatları misafirlerine sunuyor. Anadolu Mutfağı, Karadeniz Mutfağı, Akdeniz Mutfağı gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra, balık ve et kültürünün en güzel çeşitleri damakları çatlatıyor. Sabah, öğlen, akşam açık büfe ve ara öğünlerde de çeşitli yemek ikramları yapılıyor. Çam ağaçları altında sıcak ya da soğuk içeceklerin sunulduğu Kır Kahvesi, meyveler ve her an sıcak atıştırmalıklarla eşsiz bir lezzet köşesi haline dönüşen Snack Barlar, tatil keyfini yukarılara taşıyor.

Lüks deneyiminin fark yaratan konforlu hali ‘’Wome Prime’’

Akdeniz’in masmavi deniz kıyılarına ve çam ormanına ev sahipliği yapan Wome Deluxe içerisinde yer alan Wome Prime; İncekum’un muhteşem doğasında ayrıcalıklı bir tatil sunuyor. Misafir tatil asistanı, Türk ve dünya mutfağından muhteşem tatlar sunan Prime Restoranı, Prime SPA’sı, ayrıcalıklı hizmetleri ve eğlenceli aktiviteleriyle beklentilerin ötesinde bir tatil deneyimi yaşatıyor. Prime Forest, Prime Sea, Prime Sea Plus ve Prime Süit Sea oda seçenekleri bulunan Wome Prime odalarında nem seviyesini muhafaza eden tekstil ürünler, lüks markalardan oluşturulan buklet malzemeler, en rahat uyku deneyimi için ortopedik yataklar ve yastık menüleri misafirlerine sunuluyor.

