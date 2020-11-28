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Gündem Hayali söyleşiyle milyonluk vurgun! Skandal patlak verdi
Gündem

Hayali söyleşiyle milyonluk vurgun! Skandal patlak verdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanı olduğu dönemde, 17 yazarın katılacağı bir söyleşi etkinliği için açık ihale yapıldı. İhaleyi kazanan şirkete belediye kasasından 987 bin TL ödendi. Aralarında gazeteci-yazarlar Zülfü Livaneli, Murat Bardakçı, Ertuğrul Özkök, Abdulkadir Selvi, Ayşe Kulin gibi isimlerin olduğu ve ücret aldığı iddia edilen yazarlar ise "Böyle bir etkinliğe katılmadık" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 17:58:00 -
Hayali söyleşiyle milyonluk vurgun! Skandal patlak verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediyesi başkanı olduğu dönemde, hayali bir ihale düzenlediği iddia edildi. Milyonluk ihalenin izini süren Sabah, film senaryolarını aratmayan bir vurguna imza atıldığını belirledi.

Beylikdüzü Belediyesi; 23 Kasım 2016'da "Kültür ve Sanat Etkinlik" ihalesi açtı. 20 Aralık-31 Aralık 2016 arasını kapsayan organizasyon için Türkiye'nin tanınmış yazarlarından oluşan 26 kişilik yazar listesi belirleyen belediye, söyleşi etkinliğine sadece 17 ismin katılacağı şartını koştu.

Açık teklif usulü olarak düzenlenen ve maliyeti yaklaşık 2 milyon 304 bin 906 TL olan ihaleyi, 987 bin 830 TL karşılığında Dilde Eğitim Spor Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kazandı. İhalenin ardından söyleşi programının gerçekleşmediği, etkinliğe katıldığı öne sürülen gazeteci ve yazarların etkinlikten haberleri dahi olmadığı ortaya çıktı.

Sabah'ın ulaştığı gazeteci-yazarlar şunları söyledi:

Haberimiz bile yok

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök: Seçimlerden önce Beylikdüzü'ne gitmişliğim var ancak böyle bir etkinliğe katılmadım.

Zülfü Livaneli: Etkinlikten haberim yok.

Tarihçi-yazar Murat Bardakçı: Hiç haberim yok. Zaten etkinliklerde bulunmam.

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel: Hayatımda hiçbir belediyenin hiçbir etkinliğine katılmadım. Kitap imza günleri dahil reddediyorum.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi: Beni programa davet ettiler. Ancak ben prensip olarak kabul etmedim.

Gazeteci Balçiçek İlter: Etkinliği hatırlamıyorum.

Yazar Ayşe Kulin: Hatırlamıyorum. Katıldığım etkinliklerden de hiçbir ücret almam.

Yazar Gülten Dayıoğlu: Hatırlamıyorum. 85 yaşındayım bu zamana kadar hiçbir etkinlikten ücret almadım.

Yazar Perihan Mağden: Ne katıldım ne davet aldım.

Yazar İsmet Berkan: Haberim yok.

Gazeteci-yazar Umur Talu: Haberim bile yok.

Yazar Hasan Ali Toptaş: Ne çağrıldım ne gittim.

Yazar Deniz Erten: Haberim yok. 2016'da İstanbul'da değildim.

Yazar Buket Uzuner: Bahsi geçen etkinliğe katılmadım.

Yazar Mustafa Orakçı: Hatırlamıyorum.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, gazeteci Ayşe Arman, yazarlardan Elif Şafak, Ece Temelkuran, Murathan Mungan, Hikmet Anıl Öztekin, İhsan Oktay Anar, Barış Bıçakcı ve Sevim Ak sorularımıza yanıt vermek istemedi. İsimler içinde 18 Ekim'de yaşamını yitiren Sözcü yazarı Bekir Coşkun ve yazar Emrah Serbes de vardı.

Paranın akıbeti meçhul

İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin, "Beylikdüzü Belediyesi gereken açıklamayı yapacaktır" diyerek topu ilçeye attı. Beylikdüzü Belediyesi İletişim Koordinatörü Hakan Durmuş ise "Söyleşiler planlandı, fakat etkinlik yapılmadı" dedi. Durmuş, yazarlara ödendiği iddia edilen bütçenin akıbetine ilişkin sorumuza ise yanıt vermedi.

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