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Hayali doktorluk olan görme engelli gence, doktor başkan adayından sevindiren ziyaret

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:13
Hayali doktorluk olan görme engelli gence, doktor başkan adayından sevindiren ziyaret

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, tek hayali kendisi gibi doktor olmak olan görme engelli genci evinde ziyaret etti. Ulusoy ayrıca, yerel seçim sonrasında seçilmesi halinde Avcılar halkına dev bir “Engelsiz Yaşam Merkezi” kurulacağının müjdesini verdi.


Ak Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, doğumundan sonra görme engelli olan 15 yaşındaki öğrenci Yuşa Fırat Akgün’ün ziyaret etti. Ziyaret sırasında samimi anlar yaşandı. Başkan Adayı Ulusoy, hayali kendisi gibi doktor olmak olan Akgün’e tavsiyelerde bulundu. Akgün ise Ulusoy’a ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.


Başkan Adayı Ulusoy ziyaret sırasında ilçe genelinde yaşayan engellilere müjde verdi. Ulusoy, “Dünyanın en özel insanlarına buradan müjdeyi vereyim. İnşallah Avcılar’da çok büyük bir engelsiz yaşam merkezi kuracağız. İçerisinde spor kompleksleri olan içerisinde eğitim merkezleri olan bir yer kuracağız. İçerisinde okullar olacak, içerisindebirde rehabilitasyon merkezi olacak. Böyle büyük bir proje hazırladık. Şu anda bu proje hazır. Avcılar’ın gözü aydın” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:13
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