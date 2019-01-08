Hayali "Aşık Veysel" gibi olmak

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde açılan kursta saz çalmayı öğrenen doğuştan görme engelli Abdullah Akçay'ın en büyük hayali, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu gibi olabilmek.

Doğuştan görme engelli 25 yaşındaki Abdullah'ın babası Yusuf Akçay, oğlunu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan saz kursuna kaydettirdi.

Burada büyük azim göstererek kısa sürede saz çalmayı öğrenen Abdullah'ın bu başarısı, babası ve kurs hocalarını sevindirdi.

Abdullah Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaştan bu yana müziğe ilgi duyduğunu söyledi.

Özellikle saz çalmayı çok sevdiğini anlatan Akçay, "Saz çalmayı çok istiyordum, bunu öğrendim. Şimdi en büyük hayalim Aşık Veysel gibi olabilmek. Ayrıca kendimi geliştirip, görme engellilere yönelik bağlama kursu açmak istiyorum." dedi.

- "Ülkemize ikinci bir Aşık Veysel kazandıracağız"

Baba Yusuf Akçay ise isteği üzerine oğluna saz alarak kursa yazdırdığını ifade etti.

Oğlunun kursta büyük başarı gösterdiğini dile getiren Akçay, "Ben aşıkların kasetlerini dinlediğim için bu müzik sevgisi Abdullah'a da aşılandı. 'Baba ben de çalıp söylemek istiyorum' dedi. Sonra ona saz alıp eğitim görmesini sağladım, çok sevindi. Kursa ben götürüp getiriyorum." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğretici Uysal Sabahat ise 20 öğrenciye haftanın 5 günü saz eğitimi verdiklerini dile getirdi.

Gençlerin kültürel etkinliklere katılmasını istediklerini vurgulayan Sabahat, "Abdullah kardeşimiz saz çalmayı öğrenmek istediğini söyledi. Daha önce birkaç özel kursa müracaat etmiş ama sonuç alamamış. Biz bu kursumuzda onu da değerlendirmek istedik. Kendisi çok becerikli. İnşallah ülkemize ikinci bir Aşık Veysel kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halis Özdaş da açtıkları bağlama kursuna gençlerin ilgi gösterdiğini, Abdullah Akçay'ın da bu konuda çok başarılı olduğunu vurguladı.