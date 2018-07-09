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'Hayalet' yakalandı!

Ankara'da villa soygunlarıyla bilinen ve adeta bir suç makinesi olan hırsızlık çetesinin 'Hayalet' lakaplı çete elebaşı ile 2 zanlı yakalandı.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:17
'Hayalet' yakalandı!

Ankara'da birçok villanın soyulması olayının faili olduğu belirlenen ve "Hayalet" lakabı ile tanınan hırsızlık çetesi elebaşı ile iki zanlı, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Çankaya ilçesinde villa tipi evlerde artan hırsızlık olayları üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Çankaya ilçesinde bir villadan yaklaşık 500 bin lira değerinde kıymetli eşya ve ev sahibine ait iki lüks aracın çalınması olayını araştıran ekipler, incelenen güvenlik ve MOBESE kameralarından hırsızlık olayını A.T ve M.E.D'nin gerçekleştirdiğini, çalınan lüks otomobilleri de evlerinin önüne park ettiklerini belirledi.

Çok sayıda benzer suçtan kayıtları olduğu belirlenen zanlılar, ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

12 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, hırsızlık olaylarının Serkan Y'nin liderliğinde gerçekleştirildiğini belirledi.

Takibe alınan "Hayalet" lakabı ile tanınan zanlının evine düzenlenen operasyonda çalınan eşyaların bir kısmı ele geçirildi. Gözaltına alınan hırsızlık çetesi elebaşının benzer 12 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:17
  1. Villa Hayaleti
  2. Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
  3. villa hırsızlığı

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