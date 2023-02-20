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Yaşam Hayalet şehre döndü! Hatay'ın son hali dronla görüntülendi
Yaşam

Hayalet şehre döndü! Hatay'ın son hali dronla görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli iki depremde Hatay büyük yara aldı. Hatay'ın son hali dronla kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 16:18:00 -

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası Hatay’da yıkılan binaların oluşturduğu enkaz fpv dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi. Deprem’den etkilenen iller arasında bulunan Hatay’da depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, bir yandan da yıkımların büyüklüğü gözler önüne seriliyor. Fpv dron ile havadan görüntülenen Hatay’da yıkılan binaların çokluğu dikkat çekti. Görüntülerde yıkılan ve hasar gören binaların olduğu görülüyor.

Öte yandan binlerce kişinin hayatını kaybettiği enkazlar da yapıların kaldırılmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

 
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