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Hayalden Gerçeğe Hürkuş’un Hikayesi

Hayalden Gerçeğe-Türkiye’nin Yeni Nesil Eğitim Uçağı HÜRKUŞ’un Hikayesi isimli kitap raflardaki yerini aldı.

10 Eylül 2019 Salı 11:22
Hayalden Gerçeğe Hürkuş’un Hikayesi

Hayalden Gerçeğe-Türkiye’nin Yeni Nesil Eğitim Uçağı HÜRKUŞ’un Hikayesi isimli kitap raflardaki yerini aldı.


Dünya havacılık sektörünün en büyük oyuncularından biri olarak kabul gören ’Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin yayını olan Hayalden Gerçeğe - Türkiye’nin Yeni Nesil Eğitim Uçağı HÜRKUŞ’un Hikayesi isimli kitap yayımlandı. Prestij baskısının yanı sıra sert kapaklı versiyonuyla da yayımlanan Hayalden Gerçeğe 2006 yılında yerli uçak üretme arzusunun hayalden gerçeğe taşınmasını bütün detaylarıyla ele alıyor.


Gökyüzünde Türk adıyla süzülen HÜRKUŞ’un adım adım ortaya çıkma serüvenini anlatan kitap hem edebî metin lezzetiyle, hem de araştırma inceleme metinlerinin bütün incelikleriyle okuma deneyimi sunuyor. Türk havacılık tarihinin unutulmaz kahramanlarından Vecihi Hürkuş’un anısını yaşatmak için HÜRKUŞ adı verilen milli uçağın doğuşu, hayat bulması, gökyüzüyle buluşması, sertifikasyon alması, altında imzası olan Türk mühendislerin şahitlikleri ve HÜRKUŞ’un geleceğini incelikle anlatan bu kitap, okura müthiş bir başarı hikayesi vadediyor.


Prestij baskısında da, sert kapaklı versiyonunda da birbirinden etkileyici görsellerin anlatıya eşlik ettiği Hayalden Gerçeğe - Türkiye’nin Yeni Nesil Eğitim Uçağı HÜRKUŞ’un Hikâyesi bir şeye inanmanın, o inanca bağlanmanın ne gibi harikulade sonuçlara sebep olduğunu gözler önüne seriyor. Şimdi bu büyük hikayeyi okuma vaktidir!

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:22
  1. kitap

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