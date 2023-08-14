Hayal Köseoğlu'ndan pes dedirten Tamer Karadağlı ilgili açıklamayı duyurdu! Dikkat çekti

Birçok başarılı yapıma imza atan oyuncu Tamer Karadağlı, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Oyuncu Hayal Köseoğlu, atama kararıyla ilgili tepki çeken paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Oyuncu Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Muhalif kişiliğiyle tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu atama kararıyla ilgili paylaşım yaptı. Köseoğlu, birçok dizi ve sinema filmlerinde başarılı bir şekilde yer alan Tamer Karadağlı'nın yetersiz olduğunu savundu.

Köseoğlu paylaşımında, ''Samimiyetle soruyorum: Benim 2016'da mezun olup daha fazla tiyatro oyununda oynamış (Tamer Karadağlı 92'den beri 6 oyunda oynamış) ve daha fazla tiyatro oyunu yönetmiş (Tamer Karadağlı 0 oyun yönetmiş) arkadaşım var. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmak için belli bir niteliğe ihtiyaç olması gerekmez mi? Şaşkınlıklar içerisindeyim." ifadelerine yer verdi.

Köseoğlu paylaşımına binlerce sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

SERHAT DİZİSİNDE KARADAĞLI FIRTINASI

Tamer Karadağlı son olarak TRT'nin dijital platformu Tabii'de Serhat dizisinde canlandırdığı rolüyle büyük beğeni topladı.

Özel harekat kahramanlarıyla dolu hikayeleri sunan dizi izleyiciler tarafından tam not aldı.

ÇİRKİN GÖNDERME DE TEPKİYLE KARŞILANDI

Dört BKM oyuncusu Tamer Karadağlı'nın rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisindeki repliklerini canlandırarak "Tamer Karadağlı müdür olduktan sonra Devlet Tiyatroları provaları" notuyla Instagram hesaplarından yayınladı. Haber7.com'a göre;

Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Şükriye Tutkun o görüntüleri görünce açtı ağzını yumdu gözünü.

Tutkun X hesabından; "Gerçekten hiç hoş değil çok çirkin izlemeye dayanamadım, utandım. Meslektaşlarına bu saygısızlığı yapanlardan ne beklenir? Ne kadar basitleşmişiz, hiç üşenmeden kurgulayıp itibarsızlaştırmaya çalışmaları na inanamıyorum. İnadına herkes daha da çok seviyor Karadağlı’yı." diyerek tepki gösterdi.