‘Hayal kırıklığı' yaşayan ABD'ye: Türkiye bir hukuk devletidir

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Yeni Akit’e konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “ABD ne kadar Türkiye’nin kutsallarına küfür eden olursa, kutsalların bölünmez bütünlüğü ile ilgili adımlar atan olursa tüm oyunlara sahip çıkıyor. Kavala olayında olduğu gibi Sedef Kabaş olayında da sahip çıkıyor. Ülkemiz hukuk devletidir. 2010 yılında Anayasada bir değişiklik yaptık. Bununla birlikte fert hukuku getirdik. Buna göre de ülkemizde 84 milyon kişinden her birey kutsaldır. 84 milyon kişiyi temsil eden kişiye alenen küfür edilecek, hakaret edilecek ondan sonra da buna ifade özgürlüğü denilecek. Bu tamamıyla Amerikan kültürünün geldiği nokta olarak gösterilebilir. Onlar bütün değerlerini paçavra etmiş olabilirler. Ama bizde kişi hak ve özgürlükleri son derece kıymetlidir. Buna saldırı olursa da hukuk devletimiz gereğini yapar” ifadelerini kullandı.

Kabaş'a arka çıkan ABD, Biden'in gazeteciye küfürünü görmezden geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden gazeteci Sedef Kabaş'a arka çıkan ABD, başkanları Joe Biden’ın bir gazeteciye kameralar önünde küfür etmesini ise örtbas etmeye çalıştı. Biden'ın pazartesi günü düzenlediği basın toplantısının sonunda bir muhabir “Sizce enflasyon ara seçimlerde (Demokrat Parti için) siyasi bir sorun mu?” diye sordu. Mikrofonu kapatmadığını fark etmeyen Biden’in, “Hayır, daha fazla enflasyon bence bizim için mükemmel bir kazanç. Ne aptal bir o..... çocuğu” demişti.