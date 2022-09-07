Hay Allah razı olsun hocam! “Hanım kardeşlerimiz bana kızmasınlar” deyip tek tek açıkladı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Hacı Bayram Veli Camisi’nde kürsüden yaptığı konuşmaların “Burhan İşliyen ile Hacı Bayram Kürsüsü’nden” adıyla yayınlandığı Diyanet TV’deki programında, hakikatleri dile getirerek, "Allah razı olsun hocam" dedirtti.

Düğünlerden bahseden İşliyen, “Salona bir giriyorum, hanım kardeşlerimiz bana kızmasınlar, sanki giyecek elbise yok, perişan. Niye böylesiniz? Allah, camiye girerken örtün, düğün salonuna girerken açıl diye bir emir mi verdi?” dedi.

Erkeklere çağrı yaptı: Bir Müslümanca duruş gerekli

Erkeklere de çağrı yapan İşliyen, “Babalar, abiler, kocalar; bu konuda eşlerimize, kızlarımıza telkinde bulunmamız, nasihat etmemiz, yönlendirmemiz gerekmiyor mu? Bir Müslümanca duruş gerekli. Bütün örtüleri açmış, sınırları ihlal etmiş, haramları işlemeye başlamış. Bir Müslüman bunu yapamaz. Hayat tarzımız kitaba uygun olmalı. Düğünlerimiz, eğlencelerimiz kitaba uygun olmalı” ifadelerini kullandı.