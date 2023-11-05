HAWK füzesi: hedefe atış sırasında resmen havada infilak etti, bozuldu! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu
Ukrayna’ya ait olan MIM-23B I-HAWK Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi havadayken arızalandı! Hedefe angajman gerçekleştirdiği sırada arızalanarak havada infilak etti. Önce ateş gibi sonra balon gibi söndü. Sosyal medyada yayılan bir videoda bir anda viral oldu
Ukrayna’ya ait MIM-23B I-HAWK Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi, hedefe angajman gerçekleştirdiği sırada arızalanarak havada infilak etti.
Rusya-Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, batılı ülkeler tarafından tedarik edilen hava savunma sistemleri Ukrayna Ordusu’nun kullanımına sunuluyor. Kısa süre önce İspanya’nın I-HAWK Hava Savunma Sistemi hibe ettiği Ukrayna Ordusu, I-HAWK’ları aktif olarak kullanmaya başladı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre; Ukrayna Ordusu, Rus Ordusu’na ait Şahid-136 Kamikaze İHA’larına yönelik olarak I-HAWK’lar ile angajman gerçekleştirdi. Angajman sırasında I-HAWK sisteminden atılan füzelerden bir tanesi, alçak irtifadaki hedefi başarıyla imha etti. Sistemden atılan ikinci füze ise arızalanarak kontrolden çıktı ve havada infilak etti.
1970’li yıllardan itibaren kullanıma sunulan I-HAWK’ın, yakın gelecekte muharebe sahasına veda etmesi bekleniyor. Halihazırda kullanımda olan füzelerin ram ömürleri dolmak üzere olduğu için bu tarz arızaların yaşanması normal olarak kabul ediliyor.
I-HAWK, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunuyor.
MIM-23 HAWK
Raytheon MIM-23 Hawk bir Amerikan orta menzilli karadan havaya füzedir. ABD Ordusu’nda 1959 yılında hizmete girmiştir.
1971’de Geliştirilmiş Hawk ya da I-HAWK olarak adlandırılan büyük bir geliştirme programına tabi tutularak füzede çeşitli iyileştirmeler yapıldı ve tüm radar sistemleri yeni modellerle değiştirildi.
Sonraki 20 yıl boyunca iyileştirmeler devam etmiş; geliştirilmiş ECCM, potansiyel bir home-on-jam özelliği ve 1995’te kısa menzilli taktik füzelere karşı yetenekli hale getiren yeni bir harp başlığı eklenmiştir. Orijinal sistemin tek atışta öldürme olasılığı 0.56 iken; I-Hawk’ta bu 0.85’e yükselmiştir.
savunmasanayist'e göre: Hawk’ın yerini 1994 yılında ABD Ordusu hizmetindeki MIM-104 Patriot almıştır. Füze, ABD dışında Batı Avrupa, Japonya ve İran’da da üretilmiştir. Füzelerden yaklaşık 36.000 adet üretilmiştir.
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