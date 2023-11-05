HAWK füzesi: hedefe atış sırasında resmen havada infilak etti, bozuldu! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

Ukrayna’ya ait MIM-23B I-HAWK Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi, hedefe angajman gerçekleştirdiği sırada arızalanarak havada infilak etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, batılı ülkeler tarafından tedarik edilen hava savunma sistemleri Ukrayna Ordusu’nun kullanımına sunuluyor. Kısa süre önce İspanya’nın I-HAWK Hava Savunma Sistemi hibe ettiği Ukrayna Ordusu, I-HAWK’ları aktif olarak kullanmaya başladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre; Ukrayna Ordusu, Rus Ordusu’na ait Şahid-136 Kamikaze İHA’larına yönelik olarak I-HAWK’lar ile angajman gerçekleştirdi. Angajman sırasında I-HAWK sisteminden atılan füzelerden bir tanesi, alçak irtifadaki hedefi başarıyla imha etti. Sistemden atılan ikinci füze ise arızalanarak kontrolden çıktı ve havada infilak etti.

1970’li yıllardan itibaren kullanıma sunulan I-HAWK’ın, yakın gelecekte muharebe sahasına veda etmesi bekleniyor. Halihazırda kullanımda olan füzelerin ram ömürleri dolmak üzere olduğu için bu tarz arızaların yaşanması normal olarak kabul ediliyor.



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MIM-23 HAWK

Raytheon MIM-23 Hawk bir Amerikan orta menzilli karadan havaya füzedir. ABD Ordusu’nda 1959 yılında hizmete girmiştir.

1971’de Geliştirilmiş Hawk ya da I-HAWK olarak adlandırılan büyük bir geliştirme programına tabi tutularak füzede çeşitli iyileştirmeler yapıldı ve tüm radar sistemleri yeni modellerle değiştirildi.

Sonraki 20 yıl boyunca iyileştirmeler devam etmiş; geliştirilmiş ECCM, potansiyel bir home-on-jam özelliği ve 1995’te kısa menzilli taktik füzelere karşı yetenekli hale getiren yeni bir harp başlığı eklenmiştir. Orijinal sistemin tek atışta öldürme olasılığı 0.56 iken; I-Hawk’ta bu 0.85’e yükselmiştir.

savunmasanayist'e göre: Hawk’ın yerini 1994 yılında ABD Ordusu hizmetindeki MIM-104 Patriot almıştır. Füze, ABD dışında Batı Avrupa, Japonya ve İran’da da üretilmiştir. Füzelerden yaklaşık 36.000 adet üretilmiştir.