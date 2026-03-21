Hawaii’yi sel felaketi vurdu: 20 yılın en yıkıcı afeti

Hawaii’yi sel felaketi vurdu: 20 yılın en yıkıcı afeti

Hawaii’de şiddetli yağışların yol açtığı sel, son 20 yılın en yıkıcı afetlerinden biri olarak kayda geçti.

Yetkililer, bir hafta önceki fırtınanın ardından hali hazırda suya doymuş zemine düşen yoğun yağışların Hawaii'de son 20 yılın en ağır sel felaketlerinden birine yol açtığını ve gelecek günlerde daha fazla yağış beklendiğini açıkladı.

Şiddetli yağışların özellikle Oahu Adası'nda geniş çaplı taşkınlara yol açtığını, sel nedeniyle çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğünü bildiren yetkililer, yaklaşık 5 bin 500 kişi için tahliye kararı alındığını kaydetti. Yetkililer, sel nedeniyle 120 yıllık bir barajın yıkılabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını ancak yaklaşık 10 kişinin hipotermi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Ekiplerin mahsur kalan kişileri havadan ve denizden aradığını dile getiren yetkililer, ancak sel görüntülerini kaydetmek isteyen bazı kişilerin dron uçurmasının çalışmaları aksattığını belirtti.

Hawaii Valisi Josh Green ise felaketin yol açtığı zararın 1 milyar doları aşabileceğini ifade ederek, altyapı, konutlar ve sağlık tesislerinin selden ciddi şekilde etkilendiğini kaydetti.

Eyalet genelinde sel uyarıları devam ederken, gelecek günlerde 15 ile 20 santimetre arasında yağış bekleniyor.

