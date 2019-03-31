Havza yerel seçim sonuçları son dakika | Samsun Havza 2019 seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Samsun’un Havza ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Havza seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Havza’da son durum ne? Havza yerel seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Havza oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Havza’da son durum nedir? Havza’da hangi parti önde? Havza yerel seçim sonuçları ve oy oranları YSK ne? Samsun Havza yerel seçim sonuçları...

Havza partilerin oy oranları

Havza’nın eçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Havza seçim sonuçları canlı olarakYeniakit.com.trʼde. Havzayerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Havzahangi parti en fazla oy aldı? Havzabelediyesini kim kazandı? Havzaseçim sonuçları dakika dakika bu sayfada.Türkiye tarihinin enönemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlarsandığa gitti. 2019 Havzayerel seçim sonuçları, Havza2019 yerel seçimsonuçları, Samsun Havzayerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçimsonuçları Havzapartilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oykullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.

SAMSUN HAVZA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Havza belediye başkan adayları 2019

AK Parti Havzabelediye başkan adayı Sebahattin Özdemir

CHP Havzabelediye başkan adayı Mehtap Yeşilbaş

DP Havzabelediye başkan adayı Turgay Saat

SP Havzabelediye başkan adayı Şenol Tunçay

DSP Havzabelediye başkan adayı Temel Terme

Bağımsız Havzabelediye başkan adayı Mustafa Turan

Bağımsız Havzabelediye başkan adayı Mahmut Karahan

Havza belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Havzayerel seçim sonuçlarına göre Havzabelediyesini kim kazandı? Havzabelediyesi hangi partiden? Havza31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Havzahangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Samsun ili, Havzailçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Havzayerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Havzaseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Havzaseçim sonuçlarını, Havzapartilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

2014 Havza yerel seçim sonuçları

AK Parti %57

CHP %19

MHP %17

Havza 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti %48

MHP %24

CHP %17

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.