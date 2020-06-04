Havuz ve denize girerken dikkat, kulak zarınız delinebilir

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Ekinci, havuza ve denize girerken kulak zarının delinme ihtimaline karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sivas Medicana Hastanesi doktorlarından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adnan Ekinci, kulak zarının birçok nedenden dolayı delinebildiğini belirterek, “ Kulak zarı birçok nedenden dolayı delinebilir. Bunlar arasında en sık görülenleri; kulağa darbe alınması, kronik orta kulak iltihapları, şiddetli gürültüye maruz kalma, ani suya dalmalar veya uçak kalkış ve inişlerinde orta kulaktaki basıncın aşırı artmasıdır. Timpanoplasti (kulak zarı ameliyatı), çeşitli nedenlerle delinen ve işitme kaybına neden olan yırtılmış kulak zarının tamir edilmesi işlemidir” dedi.

“Kulak zarı delik olan hastalar ömür boyu kulağını sudan korumak zorundadır”

Ekinci, kulak zarı delik olan hastalar ömür boyu kulağını sudan korumaları gerektiğini söyleyerek, “ Çünkü havuzda, denizde veya banyoda kulağına su kaçması durumunda su orta kulağa geçmekte ve kronik enfeksiyon ve mantar gelişimine sebep olabilmektedir. Ayrıca kulak zarı delinmesi nedeniyle hasta olan kulakta yüzde 20-30 civarında işitme kaybı gelişir. Kulak zarı ameliyatı ile tamir olan kulak zarından bir daha orta kulağa su geçişi önlenmiş olur aynı zamanda işitme kaybı da düzelir” diye konuştu.

Bu ameliyat mikroskop altında yapılıyor

Ekinci, kulak zarı ameliyatının mikroskop altında yapıldığına değinerek, “ Sadece kulak zarı delinmesi varsa ve orta kulakta iltihap akıntısı yoksa yalnızca zarın tamir edilmesi yeterlidir. Fakat bazen orta kulakta ve kemikçiklerde iltihap ve yeniklik olması durumunda ise kulak zarı tamiri ile birlikte orta kulaktaki iltihabın temizlenmesi gerekir ve işitmenin yeniden sağlanması için kemikçikler arasındaki iletişim tekrar kurulması gerekir. Basit kulak zarı değişimi ameliyatlarının ideal zamanı 12-14 yaşından sonra önerilir. Fakat beraberinde ilerlemiş orta kulak iltihap olan hastalar her yaşta ameliyat olabilir. Bazen de yüz felci ve beyin ile ilgili istenmeyen durumlar geliştiğinde acil şartlarda ameliyat edilmesi gerekebilir. Bu ameliyat mikroskop altında yapılmaktadır. Kulak arkasından, önünden veya tamamen kulak içerisinden kesi yapılarak uygulanabilir. Kulak arkasında yapıldığı zaman bir miktar iz kalabilir fakat bu iz saçlı deri nedeniyle pek fark edilmez. Kulak içinden yapılan ameliyat da ise dışarıdan herhangi bir iz görülmez. Yama olarak kulak arkasındaki kas dokusundan ve kıkırdak dokusundan alınan zar ve kıkırdak dokular delik tamirinde kullanılır” ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası ertesi gün taburcu ediliyor

Ekici, hastanın kulak zarı ameliyatında birinci gün taburcu olabileceğini söyleyerek, “ Ameliyat anında yüz siniri ve damarlara yakın çalışıldığı için nadiren yüz felci ve kanama komplikasyonları görülebilir, Bazen de işitme de beklenen iyileşme olmayabilir. Fakat bunlar çok nadir görülen durumlardır, deneyimli bir cerrah tarafından uygulanması durumunda istenmeyen durumlar daha da az görülmektedir. Hastalar genellikle ameliyat sonrası birinci günde pansumanları yapılarak hastaneden taburcu olabilmektedirler. Daha sonra günübirlik pansumanlara gelmeleri gerekir. Ameliyatlarda kulağa yerleştirilen kulak tamponları genellikle 10-14 gün sonunda çıkarılmaktadır. Ameliyat sonrasında hastaların kulaklarını belirli bir süre sudan korumaları ve ameliyat bölgesindeki enfeksiyon ve reaksiyonları önlemek amacı ile antibiyotik ve kortizon içeren kulak damlaları kullanmaları önerilmektedir. İyileşme 3-4 hafta içinde tamamlanmaktadır” ifadelerine yer verdi. Kulak zarı ameliyatı yaz kış fark etmez her mevsimde yapılabilir” şeklinde konuştu.