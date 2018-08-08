Havuz enfeksiyonu kapmamak için bunlara dikkat!

HAVUZ ENFEKSİYONU KAPMAMAK İÇİN NELER YAPMAK GEREKİR?

Yüzülecek havuzun suyu berrak olmalı ve havuzun dibi net olarak görülebilmelidir.

Havuzun düzenli olarak denetlendiğinden ve kontrol edildiğinden emin olunmalıdır.

Yüzme havuzundaki suyun pH değeri 7.2 ile 7.8 arasında olmalıdır ve sudaki serbest klor oranı en az 1 ppm olmalıdır.

Cryptosporidiuma bağlı ishal yaşanmışsa ishal düzeldikten sonraki 2 hafta içinde havuza girilmemelidir.

En önemli noktalardan biri de havuzun gider ve devir daim yapan boru veya kanallarının güvenlik önlemi alınmış olduğundan emin olunmalıdır. Yüzme havuzundan sorumlu cankurtaranın bulunması ve boğulma vakalarına karşı gerekli önlemlerin alındığından emin olunmalıdır.

Açık yarası olan kişiler havuza girmemelidir.

Havuza girmeden önce mutlaka sabun ile duş alınmalıdır.

Havuzun suyu ağıza alınmamalıdır. Çocukların da havuz suyunu ağzına almamasına dikkat eilmelidir.

Havuzda en fazla bir saat vakit geçirilmelidir. Saat başı havuzdan çıkılmalıdır. Havuza tekrar girilecekse, dinlenip yeterli miktarda sıvı alınmalıdır.

Havuzdan çıktıktan sonra kulaklar havlu ile kurulanmalıdır. Baş her iki tarafa eğilerek kulaktaki suyun tam olarak çıkması sağlanmalıdır.

BUNLARA DİKKAT!

Havuza girmeden önce ve sonra mutlaka duş alın.

Havuzdan sonra vücudunuzu nemli bırakmayın, iyice kurulanın.

Hepatit A ve B aşısı olmayan çocukların havuza girmesine izin vermeyin.

Ateşli hastalık ya da ishal geçirirken havuza girmekten sakının.

Suya tükürmeyin.

Ayaklarınızı mutlaka dezenfekte edin.

Havuzda su yutmamaya dikkat edin.

Kulak enfeksiyonlarına karşı kulak tıkacı kullanmaya özen gösterin.

Suya atlarken burnunuzu kapatın.

Cildinizde sıyrık ya da kesik varsa yüzme sonrasında yarayı temizlemeyi unutmayın.

Göz enfeksiyonunu önlemek için sualtı gözlüğü veya maske kullanın.

Suya girerken bone takmayı unutmayın.