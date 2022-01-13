Havuç reçeli tarifi, nasıl yapılır?

Havuç reçeli tarifi

Malzemeler

1 kg. taze havuç

4 su bardağı beyaz şeker

¼ su bardağı limon suyu

2 çorba kaşığı kalın tuz

1 adet çubuk tarçın

12 adet karanfil

Havuç reçeli nasıl yapılır?

Havuç reçeli tarifi, mevsiminde yetişen havuçlarla yapılan, enfes lezzette ve sağlıklı olan reçel tarifleri arasında yer alır. Havuçtan da reçel olur mu demeyin size vereceğimiz havuç reçeli tarifinden sonra sizde tadını unutamayacak, bir daha hep havuç reçeli yapmak isteyeceksiniz. Peki, havuç reçeli nasıl yapılır? İşte havuç reçeli tarifi...

Havuçları çok iyi yıkayın ve daha sonra soyun. Sonra onları küçük parçalara ve dilimlere ayırın. Havucu derin bir sos kabına koyun ve şekeri, limon suyu ve tuzu ilave edin. Karışımın herhangi bir ısı almadan iyice karışmasını sağlayın. Çok ince bir katman halindeki beze tarçın çubuğunu ve karanfilleri yerleştirin. Daha sonra sos kalıbına koyduğunuz karışımın içerisine koyun. Sos tenceresinin kapağını kapatarak 1 gece boyunca dolapta bekletin. Ertesi sabah içerisine ½ su bardağı su ilave ederek kısık ateşte kaynatın. Havuçlar parlak hale gelinceye kadar 40 dk boyunca orta ateşte kaynatın. Steril kavanozlar içerisine reçellerinizi dökerek, ışık almayan bir yerde bekletebilirsiniz.

Reçelin kıvam aldığını nasıl anlarız?

Dondurucuya bir tabak koyun ve yeterince soğuk oluncaya kadar bekleyin, bir kaşık sıcak reçeli alın ve soğuk tabağa yerleştirin. Bir dakika için dondurucuya geri koyun ve sonra çıkarın. Parmağınızı değdirdiğinizde reçelde parmak izi oluşuyorsa, havuç reçeliniz kavanozlara yerleştirecek kıvama gelmiş demektir. Afiyet olsun.

Havuç kabız yapar mı?

Uzmanların cevabı: Evet, havuç kabızlık yapabilir. Ayrıca elma, süt, muz, kola, tuzlu kraker, patates ve pirinç pilavı da kabızlık yapan yiyecekler arasında yer alır.