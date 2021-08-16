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Kadın - Aile Havuç reçeli olur mu? Havuç reçeli tarifi
Kadın - Aile

Havuç reçeli olur mu? Havuç reçeli tarifi

Farklı reçel tarifleri | Reçeller kahvaltı sofralarının olmazsa olmazıdır. Leziz ve farklı bir reçel tarifi arayanlar 'Havuç reçeli olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Havuç reçeli tarifi - Tam ölçülü havuç reçeli yapılışı

Yeniakit Publisher
2021-08-16 18:40:00 -
Havuç reçeli olur mu? Havuç reçeli tarifi

Ailenizin yeni favorisi olmaya aday şahane bir reçel tarifi ile geldik. Peki, havuç reçeli nasıl yapılıyor?

Havuç reçeli tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet orta boy havuç
  • 3 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı su
  • 2 tane kakule
  • 2 adet çubuk tarçın
  • Yarım limon suyu

Havuç reçeli nasıl yapılır?

Öncelikle bir tencerenin içerisine su ve şekeri alıp kaynatın.

Şerbet kaynayınca kakule ve tarçını ekleyin.

Havuçları soyup rendeleyin.

Kıvam alan şerbete rendelediğiniz havuçları ilave edin.

15 dakika sonra yarım limonun suyunu ekleyin ve 3-4 dakika sonra ocağın altını kapatın.

Kakule ve tarçınları reçelden çıkarın.

Reçel sıcakken önceden sterilize ettiğiniz kavanozlara boşaltın.

Reçeller sıcakken kavanozların kapağını kapatın.

Afiyet olsun.

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