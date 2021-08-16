Havuç reçeli olur mu? Havuç reçeli tarifi
Farklı reçel tarifleri | Reçeller kahvaltı sofralarının olmazsa olmazıdır. Leziz ve farklı bir reçel tarifi arayanlar 'Havuç reçeli olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Havuç reçeli tarifi - Tam ölçülü havuç reçeli yapılışı
Ailenizin yeni favorisi olmaya aday şahane bir reçel tarifi ile geldik. Peki, havuç reçeli nasıl yapılıyor?
Havuç reçeli tarifi
Malzemeler:
- 3 adet orta boy havuç
- 3 su bardağı şeker
- 1 su bardağı su
- 2 tane kakule
- 2 adet çubuk tarçın
- Yarım limon suyu
Havuç reçeli nasıl yapılır?
Öncelikle bir tencerenin içerisine su ve şekeri alıp kaynatın.
Şerbet kaynayınca kakule ve tarçını ekleyin.
Havuçları soyup rendeleyin.
Kıvam alan şerbete rendelediğiniz havuçları ilave edin.
15 dakika sonra yarım limonun suyunu ekleyin ve 3-4 dakika sonra ocağın altını kapatın.
Kakule ve tarçınları reçelden çıkarın.
Reçel sıcakken önceden sterilize ettiğiniz kavanozlara boşaltın.
Reçeller sıcakken kavanozların kapağını kapatın.
Afiyet olsun.