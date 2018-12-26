Havuç dolması

MALZEMELER

8 adet orta boy havuç, 4 çorba kaşığı pirinç

200 gram orta yağlı kıyma

1 adet ince kıyılmış soğan

10'ar dal kıyılmış dereotu ve maydanoz

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

Yeteri kadar su

Yarım tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Havuçların kabuklarını temizleyip, içlerini oyun. Ayrı bir yerde pirinç, kıyma, soğan, dereotu, maydanoz, salça, tereyağı, karabiber ve tuzu karıştırın. Karışımı havuçların içlerine pay edip, dik olarak tencereye yerleştirin. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyip, kısık ateşte havuçlar yumuşayana dek pişmeye bırakın. Sıcak ya da ılık servis yapın.