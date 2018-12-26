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Havuç dolması

Havuç dolmasını daha önce denemediyseniz muhakkak bir şans verin. İşte havuç dolması tarifi…

26 Aralık 2018 Çarşamba 21:30
Havuç dolması

MALZEMELER

8 adet orta boy havuç, 4 çorba kaşığı pirinç
200 gram orta yağlı kıyma
1 adet ince kıyılmış soğan
10'ar dal kıyılmış dereotu ve maydanoz
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı karabiber
Yeteri kadar su
Yarım tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Havuçların kabuklarını temizleyip, içlerini oyun. Ayrı bir yerde pirinç, kıyma, soğan, dereotu, maydanoz, salça, tereyağı, karabiber ve tuzu karıştırın. Karışımı havuçların içlerine pay edip, dik olarak tencereye yerleştirin. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyip, kısık ateşte havuçlar yumuşayana dek pişmeye bırakın. Sıcak ya da ılık servis yapın.

 

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 21:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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