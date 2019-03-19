0553 313 94 23

Havranlı öğrenciler tiyatro ile tanıştı

Havran ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Drama Kursları meyvelerini vermeye başladı.

19 Mart 2019 Salı 15:40
Havranlı öğrenciler tiyatro ile tanıştı

Havran ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Drama Kursları meyvelerini vermeye başladı. Hülya Kaya Erdem’in öğretmenliğini yaptığı kurslara katılan 50 öğrenci ilk gösterilerini Belediye Kültür Merkezi’nde yaparken, tiyatro ile tanışmanın mutluluğunu yaşadılar.


Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün özellikleKırsal Mahalle okullarında düzenlediği Drama Kursları ilgi görürken, kursiyer öğrenciler Göç Eden Yağmur adlı bir oyun sahneledi. İlk gösteriye çıkan 50 öğrenci büyük mutluluk yaşadı. Belediye Kültür Merkezindeki ilk gösteriyi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Çam, öğretmenler ve öğrenciler izledi. Oyunda görev alan öğrenciler tiyatro ile tanışmanın mutluluğunu yaşarken, öğretmen Hülya Kaya Erdem’e teşekkür ettiler. Tiyatroyu sevdiğini anlatan öğrencilerden Elif Cicikadı, “Ali Çetinkaya İlkokulunda okuyorum. Göç Eden Yağmur oyunu ile ilk kez sahneye çıktım .Mutluyum” dedi. Hatice Arslan da, “İlk kez sahneye çıktım. İlkönce heyecanlıydım. Herkesinönünde oynadım. Mutluyum” dedi. Nehir Bulgan ise, “Ben 7. Sınıftayım. Kalabakak Ortaokuluna gidiyorum Drama kursu bana çok şey kattı Tiyatroyu çok seviyorum” dedi. Öğretmen Hülya Kaya Erdem de,"Ekim ayından bu yana drama çalışıyoruz. Çocukların sosyal faaliyetleri çok kısıtlı. Drama sayesinde soysal faaliyetleri artırmak istiyoruz. Bu gün de 4 okul birden sahneye çıktılar. Yaşadıkları bu heyecanın ileriki hayatlarında büyük katkısı olacağını düşünüyorum” dedi. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Çam, oyunda görev alan öğrencilerle öğretmen Hülya Kaya Erdem’i kutlarken, kursların devam edeceğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:40
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu
    1. Başkan Öztürk sanayi esnafıyla buluştu
    2. Eskişehir'de "Yeşilay Danışmanlık..
    3. Almanya'nın 2019 büyüme tahmini..
    4. SANKO Okullarının satrançta büyük..
    5. SANKO Üniversitesi’nden İslahiye ve..
    6. AK Parti Sakarya mitingi
    7. Amedspor'da flaş gelişme! 6 isim..
    8. 180. Yıl Futbol Turnuvası
    9. Antalya’da kar altında seçim çalışması
    10. 25 kulüp o golcü için sıraya dizildi
    11. QNB Finansbank Konya'da TarımKart'ı..
    12. YÖKAK, Avrupa Yükseköğretim Kalite..
    13. İki oğlunu öldüren babanın davası
    14. Karaman’da trafik kazası: 2 yaralı
    15. Dolandırıcılık çetesinin lideri vergi..
    16. Pompeo açıkladı: Trump tweet atana..
    17. Çanakkale Şehitleri Haftasında Minik..
    18. Yaşlılar gençlere taş çıkarttılar
    19. Beylikdüzü’ndeki çocuklar başkanını..
    20. Elazığ TSO’da bilgilendirme toplantısı
    21. Hırdır; "Ölüdeniz sahipsizlikten ölüyor
    22. Çatışma çıktı! PKK'lı teröristler..
    23. Gençler istedi, Binali Yıldırım söz..
    24. Gürşat Kale; “Cumhur İttifakı tarihi..
    25. AK Partili Yılmaz: "Tabular yıkıldı,..
    26. Malatya'da terör operasyonu
    27. Yolun karşısına geçmeye çalışan lise..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi..
    29. Yıldırım'dan İstanbullulara bir müjde..
    30. Rüşvet operasyonunda 1’i emniyet amiri..
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    ABD S-400 üzerinden yine küstahlaştı: İsrail ile araları kötü ve birçok sorun var
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı