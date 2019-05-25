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Havluları yıkarken nerede hata yapıyoruz?

Havluların her zaman yumuşacık olmasını arzu ederiz. İlk günkü gibi yumuşacık olmasını arzu ettiğiniz havluları yıkarken nerede hata yapıyoruz da bu güzel kumaşlar adeta bir taşa dönüşüyor.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:25
Havluları yıkarken nerede hata yapıyoruz?

Yumuşacık dokusuyla bizleri kendine hayran bırakan, mağazadan alıp eve gelirken ‘Bu havlu çok kaliteli kesinlikle sertleşmeyecek’ diye içimizden geçirdiğimiz havlular da aynı acı kaderi yaşıyor. Peki, ama nerede hata yapıyoruz?

Havlu yıkarken nerede hata yapıyoruz?

Öncelikle havluları yüksek ısıda yıkamamak gerekiyor. Hijyen acısından yüksek ısıda yıkadığımız havlular tüm özelliğini kaybediyor. Havluların uzun ömürlü olması için 30 derecelik ısıyı geçmemeliyiz. İnanın bu ısı onların hijyeni için yeterli olacaktır.

Yumuşatıcı önemli

Çamaşır makinesine bolca yumuşatıcı koymak havluları yumuşacık yapmaz, aksine sertleştirir. Yumuşatıcı ve deterjanı mümkün olduğunca az kullanmanız gerekiyor.

Kurutma işlemi önemli

Havlular kurutma makinesinde kesinlikle kurutulmamalı. Aynı şekilde havlular kesinlikle peteklere asılmamalı. Yumuşacık havlular için yapmanız gereken onları mümkünse açık havada asarak kurutmak.

Sirke damlatmaya ne dersiniz?

Çamaşır makinenizin yumuşatıcı gözüne yarım çay bardağı kadar beyaz sirke ekleyebilirsiniz. Sirke havlularınızın yumuşacık olmasına yardımcı olacaktır.

Şimdiden kolay gelsin.

 

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:25
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